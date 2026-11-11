Sahara occidental : après le veto russe, la France dévoile ses objectifs à l'ONU

Après le veto russe contre le renouvellement de la mission onusienne au Sahara occidental, la France a pris position le 10 novembre 2026 devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

La France entend maintenir son implication dans le dossier du Sahara occidental malgré la fin du mandat de la MINURSO. En effet, le 10 novembre 2026, devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York, son représentant, Jérôme Bonnafont, a réaffirmé la volonté de Paris de travailler à la reconduction de cette mission et à la recherche d’une solution durable. En outre, il a regretté son interruption, en soulignant son rôle dans la prévention d’une escalade avant d’appeller ainsi les parties à faire preuve de retenue et à respecter le cessez-le-feu.

Par ailleurs, le diplomate Jérôme Bonnafont a évoqué la situation des réfugiés sahraouis mais aussi le soutien français aux activités du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et a également estimé que le retrait de la mission ne devait pas mettre un terme aux efforts diplomatiques engagés sur la base de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, adoptée le 31 octobre 2025. Celle-ci avait prolongé le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2026 et encouragé les négociations sur la base de l’initiative marocaine d’autonomie.

Cependant, les positions restent opposées. D’un côté, le Maroc défend son initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine. De l’autre, le Front Polisario réclame, quant à lui, l’autodétermination du peuple sahraoui, avec l’indépendance comme option. Toutefois, la France considère néanmoins le plan marocain comme la voie vers une solution négociée et mutuellement acceptable.