Mercredi 18 novembre, à Cotonou, Djibril Mama Cissé, ministre délégué chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique, et Aminatou Sar, coordonnatrice résidente du système onusien au Bénin, ont présidé ensemble une séance de travail. Autour de la table, des cadres du ministère et des responsables des agences des Nations unies ont passé en revue leurs échanges passés et cherché des moyens de mieux travailler ensemble.

Les discussions ont couvert un large éventail de dossiers. Il s’agit de la prévention des conflits, la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme, le contrôle des frontières et des flux migratoires, la protection civile, l’aide humanitaire et la lutte contre les réseaux criminels. Mme Sar s’est félicitée de « l’excellent niveau de coopération et de collaboration » entre les services du ministère et les programmes onusiens. Le ministre a salué l’appui des agences au développement du pays et rappelé les priorités de son département.

Cette rencontre fait suite à un mouvement plus large. Le Bénin et le Nigeria ont finalisé en février 2026, les contours d’un accord bilatéral destiné à coordonner leurs opérations le long de leur frontière commune. Le gouvernement a signé le 15 octobre, avec le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF) un accord-cadre de cinq ans portant sur le contrôle des forces de sécurité et la prévention dans les communes frontalières. L’Allemagne a annoncé la prochaine signature d’un accord sécuritaire bilatéral avec Cotonou.

Un nouveau cadre de coopération en préparation

Du côté des Nations unies et du ministère, plusieurs chantiers restent ouverts : l’élaboration d’un nouveau cadre global de coopération, la formalisation de leur cadre de concertation, la fixation d’un rythme régulier pour leurs rencontres et une coordination renforcée sur le terrain, afin de rendre leurs interventions plus efficaces.