Le projet de loi de finances 2027 ouvre une ligne de 3,645 milliards de francs CFA pour la nouvelle chambre haute. Ce montant prévu servira aux charges courantes de l’institution et sera financé par les moyens internes de l’État, sans endettement.

Rappelons que le Sénat a été installé officiellement le 30 juillet 2026 à Porto-Novo. Ses membres ont élu le 6 août, à sa présidence l’ancien chef de l’État Patrice Talon. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, le porte-parole du gouvernement, ce vote est « un signal de sagesse » et de consensus. L’examen du budget de l’institution pour 2027 était prévu le 17 septembre 2026.

Une part importante consacrée à l’énergie et à l’eau

Sur cette enveloppe, 269,6 millions de FCFA sont destinés aux achats de biens. Parmi eux, 51,6 millions concernent les besoins en eau et en électricité. L’électricité absorbe 45 millions, soit environ 87 % tandis que l’eau reçoit 6,6 millions. La gestion de ces crédits sera confiée à l’administration interne du Sénat. Elle est chargée de couvrir les besoins matériels et énergétiques de l’institution.

Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un projet de loi de finances pour 2027 qui s’équilibre à 4 757,029 milliards de FCFA, contre 4 148,357 milliards pour l’année précédente. Le texte doit être examiné par les députés avant son adoption définitive.