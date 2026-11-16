Sénégal : décès du petit-fils d’Abdou Diouf et du fils de Mamadou Lamine Diallo après un repas, une enquête ouverte

Deux jeunes hommes issus de familles connues de la vie politique sénégalaise sont morts à Dakar, au Sénégal, après avoir partagé un repas, selon Dakarposte, qui a publié l’information le dimanche 15 novembre 2026. Abdou Tidiane Diop, petit-fils de l’ancien président Abdou Diouf, serait décédé le samedi 14 novembre, et Adama Salif Diallo, fils de l’ancien député Mamadou Lamine Diallo, serait mort lui aussi, sans que la date soit précisée. Toutefois, les causes de ces décès ne sont pas confirmées à ce stade.

Selon la presse sénégalaise, les deux hommes étaient des amis proches, et que leur repas dans la capitale sénégalaise n’aurait réuni qu’eux deux. Ensuite, ils auraient ressenti les mêmes symptômes, de fortes douleurs au ventre et des vomissements, pendant environ trois jours. Ainsi, Abdou Tidiane Diop, fils de Yacine Diouf et d’Ibou Diop, serait mort à la clinique Urgence Cardio, dans le quartier de Mermoz. En revanche, Dakarposte ne précise ni où ni quand Adama Salif Diallo est décédé, mais indique que ses obsèques seraient prévues le lundi 16 novembre.

Une enquête ouverte, aucune cause confirmée

Selon Dakarposte, une enquête a été ouverte, et des autopsies ainsi que des examens toxicologiques auraient été ordonnés pour établir les causes des décès. De plus, le lieu du repas n’a pas été rendu public et aucun résultat d’analyse n’a été communiqué.

En effet, Abdou Diouf a dirigé le Sénégal de 1981 à 2000, après Léopold Sédar Senghor, premier président du pays depuis l’indépendance. Quant à Mamadou Lamine Diallo, économiste et ancien député, il dirige le mouvement Tekki.