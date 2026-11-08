Sénégal : le bilan d'une pirogue de migrants échouée dans le nord passe de 4 à 21 morts

Le Soleil a fait état samedi 7 novembre 2026 d’un bilan de 21 morts au Sénégal, après l’échouage présumé d’une pirogue de candidats à l’émigration irrégulière sur la côte nord, dans le département de Kébémer (région de Louga). Ce chiffre n’était que de quatre la veille. L’ampleur du drame est apparue sur la plage de Lompoul, où une vingtaine de corps ont été retrouvés dans l’après-midi, alors que les premières victimes avaient été signalées vendredi 6 novembre à Tébène 2, un village de la commune de Thiéppe.

Léona et Thiéppe parmi les communes endeuillées

D’après une source du quotidien, les victimes seraient surtout des habitants de Léona et de Thiéppe. Sur place, le journal a décrit ce qu’il a vu : « Les corps sans vie sont alignés les uns à côté des autres sur la rive ». Le maire de Thiéppe, Mouhamed Dia, qui demande plus de moyens pour la gendarmerie de Kébémer, avait d’ailleurs exprimé son désarroi dès vendredi : « Nous déplorons les conditions dans lesquelles les jeunes veulent, coûte que coûte, rejoindre l’Europe ».

Les dépouilles restent à Kébémer en attendant d’être identifiées, tandis que les secours cherchent encore d’autres disparus. Les autorités n’ont pas précisé d’où la pirogue était partie, ni combien de personnes elle transportait.