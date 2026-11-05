Sénégal : Patrick Vieira révèle les raisons de l'absence de Sadio Mané après sa convocation

Sadio Mané ne participera pas au prochain rassemblement de l’équipe du Sénégal pour le compte des 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2027. Convoqué par Patrick Vieira, le double champion d’Afrique a choisi de rester auprès de sa famille en raison d’un heureux événement. Le coach des Lions de la Teranga a expliqué les circonstances de cette absence ce jeudi 5 novembre au cours de la présentation de sa liste. Le champion du monde 98 a également tenu à préciser que cette décision ne remettait pas en cause l’engagement de l’ex joueur de Liverpool envers la sélection.

L’absence de Sadio Mané a fait naître un débat après la publication de la liste de Patrick Vieira. Pour lever toute équivoque, le technicien français a tenu a apporté des précisions sur la situation de l’attaquant d’Al Nassr, qui avait bien reçu sa convocation. Patrick Viera a notifié que son joueur a pris contact avec lui pour lui faire part de sa décision.

Sadio Mané toujours précieux pour les Lions

L’ancien joueur du Bayern Munich souhaite accompagner sa famille à l’approche de l’heureux événement. L’entraîneur des Lions de la Teranga a accepté la demande, sans chercher à imposer la présence du joueur lors de ce rassemblement. « J’ai eu Sadio au téléphone. Il a bien reçu sa convocation, mais il attend un heureux événement et a décidé de rester aux côtés de sa famille. J’ai accepté sa décision et je la respecte » dira celui qui est passé sur le banc de Strasbourg et de Crystal Palace.

Patrick Viera ne remet absolument pas en cause la motivation de Sadio Mané à poursuivre son aventure avec le Sénégal. « Sadio a toujours le sentiment de vouloir apporter quelque chose à l’équipe nationale » a déclaré Viera. L’équipe nationale a entamé un processus de renouvellement de son effectif. De jeunes joueurs sont entrain de s’installer et des tauliers comme Sadio Mané ou Gana Gaye les accompagnent dans le processus avant de transmettre définitivement le flambeau. Malgré un style de jeu encore poussif, les Lions de la Teranga ont bien débuté leur campagne de qualification. Leader du groupe J avec quatre points, Le Sénégal pourra prendre le large en cas de victoire lors de la double confrontation contre le Soudan.