Le député Amadou Ba, du groupe Pastef majoritaire, a contesté jeudi 19 novembre 2026 au Sénégal la décision du président Bassirou Diomaye Faye de mettre en vigueur par décret la loi de finances rectificative (LFR) 2026, que l’Assemblée nationale avait rejetée. Ainsi, sa réaction est arrivée quelques heures après l’annonce du décret n° 2026-2416, signé le 19 novembre selon un communiqué de la Présidence de la République. Pourtant, la contestation vient d’un élu du camp qui soutient le chef de l’État.

La Présidence affirme que le président agit en tant que « gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l’État », sans citer aucun article de la Constitution. Or, Amadou Ba répond dans sa déclaration que « une loi de finances ne peut être mise en vigueur d’après la Constitution (article 68 de la Constitution et article 57 de la LOLF) que dans des conditions strictes, avec la mise en jeu de la responsabilité du Premier ministre ». Ensuite, il précise que « ces deux textes ne régissent que la loi de finances de l’année (LFI) et non les lois de finances rectificatives (LFR) ». Dès lors, il en conclut que « le Président de la République n’a aucune compétence pour mettre en vigueur un projet de loi de finances rectificative rejeté. Le décret n’est même pas illégal, mais inexistant ». Enfin, il invoque l’article 52, selon lequel « l’article 52 ne permet que des mesures législatives qui deviennent caduques si, après 15 jours, l’Assemblée les rejette », avant d’affirmer que « le Président de la République se trompe lourdement ».

La LOLF est la loi organique relative aux lois de finances, qui fixe les règles budgétaires au Sénégal. Ainsi, c’est sur son article 57 que le député fonde une partie de sa lecture.

Amadou Ba connaît bien ce dossier, car il en a été l’un des acteurs. En effet, l’Assemblée nationale avait rejeté la LFR 2026 le 3 novembre par 109 voix contre 20, après l’adoption d’une question préalable qu’il avait lui-même déposée. À cette occasion, il avait mis en doute le réalisme du déficit annoncé à 7,6 % du produit intérieur brut, et le texte avait déjà été écarté à deux reprises en commission.

Par ailleurs, le décret arrive au lendemain d’un nouveau rejet budgétaire. Le 18 novembre, les députés ont refusé la première partie du projet de loi de finances initiale pour 2027. Ainsi, les désaccords entre l’exécutif et la majorité parlementaire portent désormais sur deux textes.