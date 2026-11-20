Le jeudi 19 novembre, au Parc des expositions de Port-Bouët, à Abidjan, les trois pays ont franchi une nouvelle étape dans leur rapprochement énergétique. Les représentants ivoirien, togolais et béninois ont paraphé en marge du Salon international des ressources extractives et énergétiques (SIREXE) 2026, un document destiné à encadrer la future livraison de gaz naturel liquéfié et les flux gaziers entre leurs territoires.

Cette démarche prolonge le sommet régional sur le gaz organisé le 7 décembre 2025 à Abidjan, à l’initiative de la Banque mondiale. Depuis, l’institution a fait avancer le projet PRIME-GAS, approuvé le 29 juin 2026 pour un montant de 140 millions de dollars. Cette enveloppe se répartit entre la Côte d’Ivoire (55 millions), le Bénin (45 millions) et le Togo (40 millions). Elle vise à bâtir des marchés gaziers nationaux ainsi que des solutions communes d’alimentation en gaz.

Des engagements à concrétiser

Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a déclaré : « Sécuriser l’approvisionnement en gaz, c’est contribuer à la fiabilité de l’électricité ». Il a expliqué que le document fixe un cadre pour partager les connaissances, coordonner les études et examiner ensemble les solutions à développer.

Le ministre togolais chargé de l’Énergie, Robert Koffi Messan Eklo, s’est félicité de la volonté commune des trois pays et a insisté sur la suite à donner : « Nous signons des accords, mais maintenant nous allons nous attacher à les rendre vivants, à les transformer en résultats tangibles ».

Pour Marie-Chantal Uwanyiligira, la directrice des opérations de la Banque mondiale, le gaz constitue l’énergie de transition la plus abordable pour la région, et aucune ambition comme la Mission 300 ne pourra réussir sans lui. Elle souhaite que l’initiative s’étende à l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, à l’image d’un « WAPP du gaz ». D’ici mai prochain, la Banque mondiale doit soumettre à son conseil un programme décennal, en deux ou trois phases, couvrant études, investissements et construction de gazoducs entre les pays.