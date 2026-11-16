Smartphones : Apple détient 50 % du chiffre d'affaires mondial au troisième trimestre, les prix atteignent un record

Apple a capté la moitié des dépenses mondiales en smartphones entre juillet et septembre 2026, une part jamais atteinte, d’après les données préliminaires publiées le 3 novembre. Ainsi, le marché pèse 114 milliards de dollars, soit 3 % de plus qu’un an plus tôt, alors que les livraisons ont reculé de 19 %. Toutefois, la croissance des revenus vient des prix et non du nombre d’appareils vendus. Ainsi le prix moyen de vente atteint 442 dollars, contre 349 dollars un an plus tôt, soit une hausse de 27 %. De plus, la demande des centres de données consacrés à l’intelligence artificielle pèse sur l’offre de puces mémoire.

Apple profite de cette situation, puisque ses revenus progressent de 17 % sur un an, son meilleur troisième trimestre. En revanche, Samsung ne représente qu’environ 19 % des revenus mondiaux.

Le nouveau directeur général d’Apple, John Ternus, a pris la parole lors de sa première conférence sur les résultats, le 2 novembre : « Ce que nous observons actuellement sur les prix de la mémoire est sans précédent. Pour le trimestre de décembre, nous nous attendons à des coûts de mémoire encore plus élevés » a-t-il affirmé.