Le Maroc, dont la Marine royale n’a jamais compté un seul sous-marin, serait sur le point de conclure un accord avec le groupe français Naval Group. Ainsi, des députés de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française l’écrivent dans un rapport déposé le 15 octobre 2025, après un déplacement à Rabat du 11 au 14 juin 2025. Ils estiment que « [Le Maroc] est actuellement dans la phase finale d’un accord pour l’acquisition de sous-marins de type Scorpène auprès de Naval Group ». Par ailleurs, ils précisent que « le programme envisagé inclurait un volet industriel important ».

En revanche, le texte ne donne ni montant, ni date de signature, ni calendrier de livraison. De même, l’introduction du rapport range parmi les priorités 2025 du partenariat militaire l’« achat d’un sous-marin à Naval Group », au singulier, sans trancher entre les deux formulations.

Cependant, les sous-marins de classe Scorpène, à propulsion diesel-électrique, sont déjà en service dans plusieurs marines étrangères, dont celles de l’Inde, du Brésil, du Chili et de la Malaisie. De plus, Naval Group n’est pas un inconnu à Rabat, puisque l’industriel français a fourni à la Marine royale sa frégate multimissions Mohammed VI.

Enfin, un tel contrat modifierait l’équilibre naval régional. En effet, l’Algérie voisine exploite depuis des années des sous-marins de classe Kilo, alors que le Maroc n’en possède aucun.