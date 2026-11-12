Sur Cnews, un influenceur togolais dénonce les discours qui poussent à détester la France

Les réseaux sociaux sont devenus un terrain où se diffusent des messages hostiles. Sur Cnews ce 12 novembre, le créateur de contenu togolais TDF Junior, dénonce les messages qui, selon lui, poussent les personnes étrangères à rejeter la France dès leur arrivée. Il répond à ceux qui lui assurent qu’il ne sera jamais français ni accepté : son vécu, affirme-t-il, dit le contraire.

Cette intervention arrive alors que des discours hostiles à la France circulent en ligne. La préfecture du Rhône, en janvier 2025, a signalé aux autorités trois influenceurs franco-algériens de la région lyonnaise, accusés d’appeler à la haine ou à la violence dans des vidéos publiées sur TikTok. Des arrestations ont eu lieu à la même période à Brest, Grenoble et Montpellier pour des contenus similaires. L’influenceur algérien Zazou Youcef a suscité une vive indignation après des vidéos appelant à un attentat en France.

Un amour de la France assumé

Arrivé en France il y a environ quatre ans, à l’âge de 20 ans, l’influenceur raconte avoir été confronté à des discours qui l’incitaient à rejeter son pays d’accueil. « Quand je suis arrivé en France, j’ai vu une atmosphère qui fait que, en fait, quand vous arrivez en France, vous aurez une détestation de la France », explique-t-il. Une ambiance qui, selon lui, était notamment entretenue par des discours rencontrés sur les réseaux sociaux. Mais cette perception n’a pas duré. « Je me suis dit que tout ça n’allait pas avec mon éducation, surtout les valeurs que mes parents m’ont inculquées », confie-t-il.

Il pointe particulièrement les contenus diffusés sur TikTok, où certains internautes s’appuient sur l’histoire coloniale et l’esclavage pour encourager les personnes noires à rejeter la France. « Il y a des gens qui m’ont même dit : « En tant que Noir, tu n’as pas le droit d’aimer la France. Tu n’as pas le droit de défendre la France » », rapporte-t-il. Face à ces discours, il dit avoir décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour les dénoncer et exprimer publiquement son attachement à son pays d’accueil. « C’est moi qui ai voulu venir en France, mais la France a accepté que je sois venu. Donc voilà, je suis là », souligne-t-il.

Pour expliquer son attachement au patriotisme, TDF Junior rappelle que ce sentiment existait déjà avant son arrivée en France. « Chez moi au Togo, avant de venir en France, j’étais déjà patriote », affirme-t-il. Il évoque notamment les cours d’éducation civique et morale suivis durant sa scolarité, qui lui ont enseigné le respect du pays et des biens publics. Venu en France pour poursuivre ses études, il explique avoir obtenu une licence professionnelle en histoire de l’art et métiers de l’exposition. Il travaille aujourd’hui dans le secteur du tourisme et estime que son pays d’accueil lui a offert des possibilités qu’il n’aurait pas eues au Togo.

Concernant son intégration, l’influenceur préfère parler d’adoption des valeurs françaises plutôt que de renoncement à ses origines. « Je considère aujourd’hui qu’il y a une identité en France et que, quand on arrive, c’est à cette identité culturelle qu’il faut s’attacher », explique-t-il. Il cite notamment l’histoire du pays, ses monuments, son patrimoine artistique, ainsi que ses règles et ses traditions.