Teddy Riner candidat en 2027 : les 500 parrainages d’élus, premier obstacle du judoka

Cinq titres olympiques ne dispensent pas Teddy Riner de réunir 500 signatures d’élus. Le judoka français de 37 ans a annoncé lundi 9 novembre 2026 sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 en France, dans une vidéo publiée sur son compte X. Il y déclare : « Je m’appelle Teddy Riner et je vous le dis, les yeux dans les yeux, je suis candidat à l’élection présidentielle », puis il ajoute : « Je sais ce qu’on va dire de moi, il est fou, il n’est pas du sérail, il n’a pas les codes, il n’a jamais fait de politique ». Cette annonce ne suffit pourtant pas à faire de lui un candidat puisque seul le Conseil constitutionnel arrête la liste officielle, une fois les parrainages vérifiés.

Trente départements au moins, 50 signatures maximum par territoire

Chaque prétendant doit obtenir le soutien de 500 élus habilités à présenter un candidat, comme les maires, les maires d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille ou les présidents d’intercommunalités. Ces signataires doivent venir de trente départements ou collectivités d’outre-mer au minimum, avec un plafond de 50 parrainages par territoire. Un élu ne peut soutenir qu’un seul candidat, et son choix est irrévocable.

Le vivier compte environ 42 000 élus habilités, un ordre de grandeur identique à celui de 2022. En effet, le Conseil constitutionnel n’avait validé que 13 427 parrainages au total lors de la dernière présidentielle, tous candidats confondus. La majorité des élus habilités ne parraine donc personne.

Une collecte qui s’ouvre au plus tard le 7 février

Le Conseil des ministres a fixé le 1er juillet 2026 les dates du scrutin, avec un premier tour le 18 avril 2027 et un second le 2 mai. Le décret de convocation des électeurs, qui lance la collecte des parrainages, doit paraître au plus tard le 7 février 2027. Les élus peuvent ensuite envoyer leur formulaire jusqu’au 12 mars, par voie postale et avec une signature manuscrite, puis le gouvernement publie la liste officielle des candidats au plus tard le 26 mars, après validation du Conseil constitutionnel.

Teddy Riner dispose donc d’environ trois mois avant l’ouverture de la collecte pour convaincre des élus de le soutenir, et il devra le faire au grand jour. Depuis 2017, le Conseil constitutionnel publie les noms des parrains au moins deux fois par semaine, avec celui du candidat qu’ils soutiennent. L’Association des maires de France réclame pour cette raison le retour à l’anonymat, et son président David Lisnard, maire de Cannes, a écrit au Premier ministre le 13 mai : « Le caractère public des parrainages conduit de nombreux maires à y renoncer. En effet, la publicité des parrainages fait porter publiquement une étiquette politique à des maires dont la grande majorité sont élus sans étiquette partisane, voire conduit à les stigmatiser, alors même que le parrainage ne vaut pas soutien ».