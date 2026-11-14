Teddy Riner : sa visite à l'hôpital comparée à « Tintin au Congo » par une ex-conseillère de Sarkozy

Emmanuelle Mignon, qui dirigeait le cabinet de Nicolas Sarkozy à l’Élysée, a rapproché samedi 14 novembre, au micro de France Inter, la sortie hospitalière du candidat Teddy Riner d’une aventure de Tintin. Elle a déclaré : « La visite de Teddy Riner à l’hôpital de Saint-Denis avait un côté, pardon de le dire, mais un peu Tintin au Congo ». Le journaliste lui a alors demandé ce qu’elle entendait par là, et elle a répondu : « C’est-à-dire « je découvre » », ce à quoi il a rétorqué : « Dans ce sens-là, oui… ». Elle a aussi jugé les débuts du judoka en campagne « assez amateuristes ».

Une référence à un album controversé

Tintin au Congo est le deuxième album du reporter imaginé par Hergé. Il est paru en feuilleton dans Le Petit Vingtième de 1930 à 1931, et il met en scène un jeune Belge reçu par des Congolais sous la colonisation. Depuis des décennies, cette histoire est critiquée pour son regard paternaliste sur l’Afrique. En effet, Hergé a lui-même admis y avoir repris les préjugés de son milieu bourgeois. Ainsi, par cette image, Emmanuelle Mignon décrivait un candidat qui « découvre » un univers qu’il ne connaissait pas.

Trois heures auprès des soignants

Cinq fois champion olympique de judo, Teddy Riner avait annoncé le 9 novembre sa candidature à la présidentielle française de 2027 en se revendiquant « ni de droite ni de gauche ». Vendredi 13 novembre, il a donc consacré près de trois heures aux soignants de l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Cette étape, d’abord prévue sans publicité d’après son entourage, a finalement été ouverte à la presse, et il a estimé : « On n’a pas assez de moyens, de personnels soignants au quotidien ». La commune est administrée depuis mars 2026 par l’insoumis Bally Bagayoko, tandis que l’agenda du candidat prévoyait ensuite le salon du Made in France, porte de Versailles, à Paris.