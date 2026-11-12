The Muslim 500 : Mohammed VI recule encore dans le classement des musulmans influents

Le roi Mohammed VI recule de nouveau dans le classement des musulmans les plus influents au monde. Le souverain marocain occupe désormais la 14ᵉ place de l’édition 2027 de The Muslim 500, après avoir figuré au 12ᵉ rang en 2026.

Publié chaque année depuis 2009, The Muslim 500 est un classement international élaboré par le Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), un centre de recherche indépendant basé en Jordanie. Cette publication recense les personnalités musulmanes considérées comme les plus influentes dans le monde. Son évaluation repose sur plusieurs critères, notamment l’influence politique, religieuse, économique, culturelle et sociale des personnes distinguées et prend également en compte leur rayonnement et leur capacité à marquer les sociétés musulmanes, au-delà de leur seule notoriété.

En effet, le classement du monarque marocain a évolué au fil des éditions. Il occupait la dixième place en 2024 et 2025, contre une position dans le Top 5 en 2018. En huit ans, il a ainsi perdu neuf places dans ce palmarès.

Dans l’édition 2027, Mohammed VI se retrouve derrière le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, classé treizième, et devant le prédicateur saoudien Salman Al-Ouda, quinzième. Par contre, le président émirati Mohammed ben Zayed occupe la douzième position, tandis que le roi Abdallah II de Jordanie figure au cinquième rang.

Cependant, le souverain marocain conserve la neuvième place dans la catégorie des dirigeants et responsables politiques. Son influence dans ce domaine repose notamment sur ses fonctions de chef d’État et de Commandeur des croyants, une autorité religieuse qui s’étend au-delà des frontières marocaines, particulièrement en Afrique.