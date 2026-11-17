Avec plus de 4 millions de visiteurs algériens en 2025, la Tunisie enregistre pourtant des recettes nettement supérieures grâce au marché français, beaucoup moins important en nombre de touristes. Un écart qui pousse les autorités à revoir leur stratégie touristique.

La Tunisie veut attirer des touristes qui dépensent davantage. Cette orientation a été exposée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiane Tekaya, lors de la présentation du budget de son secteur pour 2027 devant les députés de l’Assemblée des représentants du peuple. Les chiffres communiqués à cette occasion mettent en évidence une différence importante entre les marchés algérien et français.

En effet, les visiteurs algériens occupent la première place parmi les touristes étrangers accueillis dans le pays, avec plus de 4 millions d’entrées en 2025. Pourtant, les recettes générées par ce marché se sont établies à 1 050 millions de dinars tunisiens, soit environ 348 millions de dollars.

À l’inverse, le marché français affiche des performances financières nettement supérieures. En effet, avec seulement 1,143 million de visiteurs, soit près de quatre fois moins que les Algériens, les touristes français ont généré 2 286 millions de dinars tunisiens, équivalant à environ 756 millions de dollars. Les recettes françaises représentent ainsi plus du double de celles du marché algérien.

Pour rappel, en 2025, la Tunisie a accueilli 11,3 millions de visiteurs non-résidents, en hausse de 10,4 % sur un an. Les marchés maghrébins ont contribué à cette performance avec 6,4 millions d’entrées, contre 3,2 millions pour les marchés européens. Cependant, une partie des visiteurs algériens séjourne en dehors des établissements hôteliers, ce qui influe sur la nature et les circuits de leurs dépenses touristiques.