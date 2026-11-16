Le magazine américain Condé Nast Traveler, réputé pour ses conseils aux voyageurs, vient de publier le 13 novembre son classement annuel « The 27 Best Places to Go in 2027 ». Le Bénin y figure, aux côtés de l’Arménie, de la Tunisie, de Zanzibar ou encore de la Corse. La rédaction met en avant son héritage historique, ses rites vodun et les nouveaux espaces dédiés à la mémoire attendus à Cotonou, Ouidah et Abomey en 2027.

Cette reconnaissance fait suite à un effort engagé depuis 2016. Le gouvernement affirme avoir lancé « d’importantes réformes destinées à redynamiser et structurer le secteur du tourisme ». Sur le terrain, le budget du ministère en charge du tourisme atteint 65,13 milliards de FCFA en 2025, soit une hausse de 38,86 %. Le pays a aussi décroché le trophée d’or à l’Exposition universelle d’Osaka 2025, et un partenariat avec Expedia Group a été signé. L’arrivée prochaine du Club Med à Ouidah, avec 330 chambres, complète ce tableau.

Une année 2027 chargée

Le magazine invite les voyageurs, notamment ceux d’origine africaine qui cherchent leurs racines, à découvrir le berceau de l’ancien royaume du Dahomey, les traditions vodun et le port de Ouidah. Les Vodun Days, une semaine de cérémonies, de musique et de danse, se tiendront du 2 au 9 janvier 2027. La même année, le Musée international de la mémoire et de l’esclavage doit ouvrir dans le fort portugais São João Baptista de Ajudá.

Le magazine cite aussi la Villa Karo, à Grand-Popo, et le village de Ganvié, qui reste ouvert aux visiteurs pendant la modernisation de ses infrastructures touristiques dans le cadre du projet « Réinventer la ville lacustre de Ganvié ». Le pays s’ajoute enfin aux itinéraires de croisière : deux voyages de la compagnie Swan Hellenic en 2027 y feront escale, l’un en avril entre Luanda et Accra, l’autre en octobre entre le Ghana et l’Angola.

Sur le continent, le Bénin côtoie Zanzibar, Tunis, Louxor et Assouan, ainsi que la zone de conservation de Kavango-Zambèze. Le classement mondial inclut aussi l’Arménie, la Jamaïque, le Guatemala, Shanghai, les îles Cook, la Turquie à Bodrum, le Chili et les Galápagos.

Le plan stratégique 2025-2029 vise deux millions de visiteurs par an d’ici 2030, et la création de 700 000 emplois. Pour le pays, la reconnaissance offre une vitrine internationale à ces objectifs, à condition de transformer l’intérêt des voyageurs en visites concrètes.

Les 27 destinations retenues par Condé Nast Traveler pour 2027