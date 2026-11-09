Traite négrière et colonialisme : le président Mahama défend une autre voie pour les réparations

Le président ghanéen John Dramani Mahama plaide pour une approche des réparations fondée sur la coopération économique et sociale entre l’Afrique et les pays impliqués dans la traite négrière et la colonisation.

Les réparations liées à la traite négrière et au colonialisme ne doivent pas nécessairement prendre la forme de compensations financières directes. C’est la position défendue par le président ghanéen John Dramani Mahama, qui souhaite inscrire cette revendication historique dans une dynamique de coopération entre les pays africains et les anciennes puissances esclavagistes et coloniales.

« Cela ne signifie pas nécessairement qu’il faudra procéder à des versements directs en espèces. Il existe de nombreux autres domaines dans lesquels nous pouvons coopérer afin d’atténuer les préjudices causés par ces deux phénomènes », a déclaré le chef de l’État lors d’une rencontre avec le corps de presse de la présidence, à son retour de plusieurs déplacements internationaux.

Pour Mahama, « la traite transatlantique des esclaves et le colonialisme ont des conséquences durables qui continuent d’affecter les pays qui en ont été victimes, encore aujourd’hui ».

Par ailleurs, le président ghanéen a également rappelé les mécanismes économiques qui ont caractérisé ces deux périodes. Il a notamment cité l’exploitation d’une main-d’œuvre non rémunérée durant l’esclavage et l’extraction des ressources naturelles africaines au profit des puissances coloniales. Face à cet héritage, il a évoqué les investissements dans l’éducation, la santé, la croissance économique et le traitement de la dette comme autant de domaines dans lesquels une coopération pourrait contribuer à atténuer les préjudices historiques.

Pour rappel, le 25 mars 2026, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution portée par le Ghana, reconnaissant la traite transatlantique des Africains réduits en esclavage et l’asservissement racial comme le « crime le plus grave contre l’humanité ». Ainsi, le texte, référencé A/RES/80/250, a recueilli 123 voix favorables, contre trois oppositions des États-Unis, d’Israël et de l’Argentine, tandis que 52 pays se sont abstenus.

Le président ghanéen a également évoqué les initiatives de certaines institutions religieuses. Il a notamment cité le fonds de 100 millions de livres sterling annoncé par l’Église d’Angleterre pour répondre à certaines conséquences historiques de la traite négrière.

La dette africaine au cœur des préoccupations

Au-delà de la reconnaissance historique, John Dramani Mahama entend également placer les difficultés financières des pays en développement au centre des discussions et a notamment dénoncé les conditions d’emprunt imposées aux économies africaines et les primes de risque qui contribuent à porter le coût des financements à environ 11 %.

Selon lui, 54 pays consacrent davantage de ressources au remboursement de leur dette et au paiement des intérêts qu’aux dépenses de santé. Le Ghana devra, pour sa part, mobiliser près de 50 milliards de cédis, soit environ cinq milliards de dollars, afin d’honorer ses échéances de remboursement en 2027.