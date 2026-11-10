Troupes algériennes au Niger : Thierry Mariani critique l'Union européenne après sa demande d'explications

L’eurodéputé’ français Thierry Mariani a critiqué, mardi 10 novembre 2026, la demande d’éclaircissements de l’Union européenne sur l’envoi de militaires algériens au Niger. Il a réagi sur X en remettant en cause la légitimité de Bruxelles : « En quoi ça regarde l’Union européenne ? C’est une décision de deux États souverains ! ». Pour rappel, le représentant européen a été convoqué à Niamey, après la polémique née de la décision d’Alger, de déployer des unités de son armée dans le pays.

La demande de Bruxelles remonte au 30 octobre lors du point de presse de la Commission européenne. En effet, le porte-parole Anouar El Anouni a indiqué que l’Union suivait la situation de près et voulait connaître la portée, l’objectif et la base juridique du déploiement algérien, tout en précisant qu’elle soutenait les initiatives pour la paix et la sécurité au Sahel, à condition qu’elles respectent le droit international et la souveraineté des États. Niamey a répondu lundi 9 novembre en recevant le chargé d’affaires par intérim de la délégation européenne, Olaï Voionmaa, au cabinet du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine. Le gouvernement nigérien a ensuite jugé les propos du porte-parole « condescendants et inacceptables », il a demandé « de quel droit » l’Union réclamait des comptes sur un accord conclu avec l’Algérie, et il a affirmé qu’il « ne reçoit d’injonction d’aucun pays ni institution ».

En Algérie aussi, la démarche européenne a provoqué des critiques. L’ancien ministre et ambassadeur Abdelaziz Rahabi a contesté le 6 novembre le droit de Bruxelles à réclamer des explications, et il a reproché à l’Union de s’adresser à Alger comme si le pays était lié à elle par des engagements de sécurité au Sahel. Le Parti des travailleurs a ensuite dénoncé le 7 novembre une « ingérence » européenne, en affirmant que l’Algérie « n’est pas et ne sera jamais le protectorat » d’une puissance étrangère.

Le déploiement a été approuvé le 25 octobre par les deux chambres du Parlement algérien, puis ordonné le 26 octobre par le président Abdelmadjid Tebboune, à la demande des autorités nigériennes, pour protéger des intérêts énergétiques communs. L’Algérie n’avait pas envoyé de troupes à l’étranger depuis 1973, et la Constitution exige l’accord des deux tiers du Parlement pour une telle opération.

Les relations entre l’Union européenne et le Niger sont dégradées depuis le coup d’État de juillet 2023. En effet, Bruxelles a gelé son aide en octobre 2023, et Niamey a mis fin le 4 décembre 2023 à ses accords de sécurité et de défense avec l’Union, dont la mission EUCAP Sahel Niger. Le Niger a par conséquent obtenu le départ de l’ambassadeur européen, ce qui explique que la délégation soit dirigée aujourd’hui par un chargé d’affaires.