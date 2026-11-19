Le président américain Donald Trump attribue à son prédécesseur démocrate la responsabilité du rapprochement entre Pékin et Moscou. Interrogé par Fox News depuis Shenzhen, mercredi 18 novembre 2026, en marge du sommet de l’APEC, il a été invité à dire ce qu’il attendait d’une rencontre simultanée avec Xi Jinping et Vladimir Poutine. Selon lui, les deux pays, qu’il décrit comme des « ennemis naturels », n’auraient jamais dû tisser des liens aussi étroits. « À cause d’Obama, pas de Biden, c’était Obama avant. Il les a rapprochés à cause de l’énergie », a-t-il affirmé, en mettant en avant les besoins énergétiques de Pékin et les ressources russes.

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump désigne ses prédécesseurs sur ce sujet. En août 2025, au sortir de sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska, il avait déjà mis en cause Joe Biden et Barack Obama dans un entretien à Fox News. Selon Moscow Times, il avait affirmé que Biden avait fait « ce qui semblait impensable », que Obama y avait aussi contribué, et que lui-même avait mis un terme à cette évolution. Il avait déjà dit, dans le même esprit, qu’on ne veut jamais voir la Russie et la Chine se rapprocher.

Trump juge terrible le rapprochement entre Moscou et Pékin

Le président américain a invoqué la géographie. La Chine compte 1,4 milliard d’habitants sur un territoire qu’il juge restreint, alors que la Russie s’étend sur onze fuseaux horaires. « La Chine a besoin de terres. Donc, c’était automatique », a-t-il soutenu. Il a ensuite qualifié ce rapprochement de « chose terrible », en rappelant qu’il avait toujours été perçu comme indésirable : « Toute ma vie, j’ai lu qu’on ne voudrait jamais que la Russie et la Chine s’allient. »