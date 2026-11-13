UEMOA : la CDC Bénin sélectionnée pour préparer une obligation sociale en faveur des PME féminines

La Caisse des dépôts et consignations du Bénin (CDC Bénin) a été sélectionnée pour bénéficier d’un accompagnement dans la préparation d’une émission obligatoire sociale sur le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). L’annonce a été faite le 6 novembre 2026 par le Global Green Growth Institute (GGGI), dans le cadre du Programme d’accélération des émissions d’obligations durables sur le marché de l’UEMOA (BAP-UEMOA). Cette initiative est menée en partenariat avec la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), avec le soutien financier du Grand-Duché de Luxembourg.

Selon le communiqué, la CDC Bénin envisage une obligation sociale destinée au programme WEDAF, soutenu par la Banque mondiale. Ce dispositif vise à améliorer l’accès au financement et aux opportunités de croissance des petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des femmes au Bénin.

Un accompagnement pour préparer l’émission

La CDC Bénin bénéficiera d’un accompagnement technique et financier couvrant plusieurs étapes de l’opération. Celui-ci portera notamment sur la structuration de l’obligation, la définition de ses objectifs d’impact, sa mise en œuvre et le suivi des résultats. À travers le Global Trust Fund (GTF), le GGGI apportera son expertise pour renforcer la préparation de l’institution, faciliter la mobilisation des investisseurs et coordonner les différents partenaires.

La sélection de la CDC Bénin repose sur une évaluation de plusieurs critères, notamment sa solidité financière, la maturité de sa gouvernance, sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), ainsi que son niveau de préparation à une émission conforme aux standards internationaux et aux exigences du marché régional. Les caractéristiques définitives de l’émission envisagée par la CDC Bénin, notamment son montant et sa maturité, ne sont pas précisées dans le communiqué.