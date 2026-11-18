Khrystyna Lysenko, productrice de la chaîne locale Pershiy Miskiy, a été tuée mercredi 18 novembre 2026 à Odessa, grand port du sud de l’Ukraine, lors de frappes de drones russes de type Shahed. Elle marchait vers son lieu de travail dans un quartier résidentiel du centre-ville. Ainsi, ses collègues indiquent qu’elle se trouvait à trois rues de la rédaction au moment de l’impact. Elle est la première professionnelle des médias tuée à Odessa depuis le début de l’offensive russe, lancée le 24 février 2022.

Hommages de la rédaction et de RSF

La rédaction de Pershiy Miskiy lui a rendu hommage sur Facebook en ces termes : « C’était une personne avec du caractère et un grand cœur. Elle se battait pour ceux qui étaient abandonnés, insultés ou démunis. On t’aime Khrys ». Dans le même temps, Pauline Maufrais, chargée de zone Ukraine au sein de Reporters sans frontières (RSF), a réagi à la mort de la productrice : « Une nouvelle journaliste vient allonger la liste des victimes de la guerre totale menée par la Russie contre l’Ukraine. L’impunité de ces crimes doit cesser ». Par conséquent, l’organisation a salué la mémoire de Khrystyna Lysenko et condamné une attaque qu’elle qualifie de meurtrière contre une professionnelle de l’information.

Dix-sept professionnels des médias tués depuis 2022

Khrystyna Lysenko est la 17e professionnelle des médias tuée depuis le début de l’offensive, d’après le décompte de RSF. Ainsi, l’année 2025 avait déjà fait trois victimes. Le photojournaliste indépendant français Antoni Lallican a été tué dans la région de Donetsk, tout comme Yevhen Karmazine et Alyona Hramova, de la chaîne ukrainienne Freedom TV. Tous trois ont été touchés par des drones FPV.

Ensuite, RSF a déposé onze plaintes auprès de la Cour pénale internationale et du procureur général d’Ukraine. Dix visent des crimes de guerre et une un crime contre l’humanité, pour persécution. Enfin, dans le classement mondial de la liberté de la presse de l’organisation, l’Ukraine occupe la 55e place sur 180 pays, avec un score de 66,10, tandis que la Russie est 172e, avec 23,15.