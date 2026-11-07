Ukraine : Poutine procède aux derniers réglages avant les négociations américaines d'Abou Dhabi

La Russie, les États-Unis et l’Ukraine devraient reprendre leurs discussions trilatérales le 10 novembre à Abou Dhabi. En effet, le président russe Vladimir Poutine a confirmé cette échéance lors d’une réunion avec plusieurs hauts responsables de son pays.

Le processus diplomatique autour de la guerre en Ukraine pourrait connaître une nouvelle avancée dans les prochains jours. Le 6 novembre 2026, le président russe Vladimir Poutine a confirmé la tenue de nouveaux pourparlers entre Moscou, Washington et Kyiv, prévus le 10 novembre à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. L’information a été rapportée par l’agence de presse russe TASS.

À cette occasion, le dirigeant russe a rencontré les membres permanents du Conseil de sécurité ainsi que plusieurs responsables appelés à prendre part aux négociations. « Des pourparlers trilatéraux sur la question ukrainienne se tiendront aux Émirats arabes unis (EAU) mardi prochain », a déclaré Poutine qui a également précisé : « Puisque ces pourparlers sont prévus mardi, j’ai invité les collègues qui participeront à ce processus. Discutons-en brièvement. »

La délégation russe devrait être conduite par Vladimir Medinsky, conseiller présidentiel avec plusieurs responsables diplomatiques et militaires qui ont également été conviés à cette réunion préparatoire, notamment les vice-ministres des Affaires étrangères Mikhail Galuzin et Sergey Ryabkov, ainsi que le chef du renseignement militaire Igor Kostyukov.

Kyiv avait déjà donné son accord

Cette nouvelle initiative intervient après une ouverture exprimée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour rappel, le 23 octobre 2026, il avait indiqué que les représentants ukrainiens, russes et américains s’étaient entendus sur le principe de nouvelles discussions techniques à Abou Dhabi durant la première moitié de novembre et avait également souhaité que ces échanges puissent déboucher sur une rencontre entre les dirigeants des trois pays. Cependant, la reprise du dialogue ne garantit pas un rapprochement des positions.