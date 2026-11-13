Un ado tué par un tigre pendant le tournage d'une vidéo TikTok au Pakistan

Un jeune homme de 19 ans a perdu la vie après avoir été attaqué par un tigre dans une ferme privée au Pakistan alors qu’il participait au tournage d’une vidéo destinée à TikTok.

Un tournage destiné aux réseaux sociaux a viré au drame au Pakistan. Talha, un employé de 19 ans d’une ferme privée, a été mortellement attaqué par un tigre qui était détenu dans un centre d’élevage installé sur la propriété alors qu’une vidéo pour TikTok était en préparation. Malgré son transfert en urgence dans un hôpital privé, le jeune homme a succombé à ses blessures le mercredi 11 novembre.

Selon les premiers éléments de l’enquête, deux personnes ont été interpellées par la police : le propriétaire de la ferme et un utilisateur de TikTok qui aurait demandé que le tigre soit sorti de sa cage pour les besoins du tournage.

Cependant, les circonstances de l’incident soulèvent d’autres interrogations. En effet, les autorités cherchent notamment à établir si la ferme disposait des autorisations nécessaires pour garder un tel animal et si les règles de sécurité avaient été respectées. D’un autre côté, la police affirme également que des tentatives auraient été faites pour présenter le décès de Talha comme une attaque de chien. En outre, une autopsie a été demandée et le tigre a été confié aux services de la faune sauvage.

La police de Lahore a réagi en déclarant : « La passion pour TikTok ne saurait primer sur une vie humaine. Personne ne peut être autorisé à mettre des vies humaines en danger au nom d’un loisir ou d’un divertissement. Toute tentative de dissimulation des faits et toute négligence seront examinées. »