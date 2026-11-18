Le commandement de la police de l’aéroport de Lagos, au Nigeria, cherche les proches d‘Abraham Safety Osakpolor, un homme de 58 ans mort après un accident de la route le 13 novembre 2026. Ainsi, les forces de l’ordre n’ont identifié ni sa famille ni son entourage.

Son porte-parole, Mohammed Adeola, a détaillé les faits dans un communiqué publié mercredi : « L’accident s’est produit le long de l’axe qui quitte l’aéroport international Murtala Muhammed en direction d’Oshodi, à Lagos. Il a été heurté par un véhicule en mouvement, puis transporté d’urgence à l’hôpital, où son décès a été constaté. L’automobiliste impliqué a été immédiatement interpellé par le commandement de la police de l’aéroport et sera traduit en justice ».

Deux passeports retrouvés

Né à Benin City, dans l’État d’Edo, le 1er septembre 1968, l’homme portait d’abord un passeport nigérian. Ensuite, une fouille plus poussée de ses effets par les employés de la morgue a fait apparaître un passeport canadien, qui confirme sa double nationalité. Toutefois, ces documents n’ont pas permis de joindre ses proches. Enfin, son corps reste à la morgue de l’hôpital, et la police demande à toute personne qui connaît le défunt ou sa famille de se manifester auprès du commandement de l’aéroport.