Un navire russe frappé dans les eaux internationales par l'Ukraine

Le Service de sécurité d’Ukraine (SBU) affirme avoir touché avec des drones un navire de guerre russe dans le golfe de Finlande, au large de la Finlande, le 11 novembre 2026. Le bâtiment visé serait le Naro-Fominsk, une corvette lance-missiles de la flotte russe de la Baltique, lancée en 2022 et armée de missiles de croisière Kalibr et Oniks. Ainsi, Bloomberg écrit que « Un drone ukrainien a frappé un navire de la marine russe dans les eaux internationales du golfe de Finlande, étendant les opérations militaires à une nouvelle zone », une précision que les autres sources consultées ne reprennent pas. Moscou, pour sa part, n’a fait aucun commentaire public.

L’Estonie confirme une explosion sans désigner de responsable

Pour sa part, le ministre estonien de la Défense, Martin Herem, a indiqué qu’une explosion avait eu lieu vers 5 h 30 à bord d’un bâtiment de la flotte russe, qui a ensuite fait route vers Saint-Pétersbourg avec de la fumée s’élevant de sa coque, tout en précisant que Tallinn ne pouvait pas dire s’il s’agissait d’une attaque ukrainienne ou d’un autre incident. Il a ajouté que la plupart des drones étaient restés dans l’espace aérien russe, et que quelques-uns avaient brièvement franchi la frontière estonienne sans autorisation. De son côté, un haut responsable finlandais a affirmé à la radiotélévision Yle que son pays avait détecté la frappe près de l’île de Gogland, à environ 40 kilomètres au sud de Kotka. Dans la foulée, l’armée finlandaise a imposé des restrictions temporaires sur l’espace maritime et aérien de l’est du golfe, alors que l’opération visait en parallèle le port pétrolier d’Ust-Luga, côté russe.

L’ampleur des dégâts reste inconnue et les rumeurs de pertes humaines à bord ne sont pas confirmées. En effet, les précédentes frappes de 2026 dans la région avaient visé des sites russes, comme la corvette Boikiy en cale sèche à Kronstadt, près de Saint-Pétersbourg, alors que cette fois la guerre se rapproche nettement des côtes finlandaises et estoniennes.