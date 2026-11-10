Une compagnie aérienne rend un hommage à Cristiano Ronaldo sur ses vols vers Madère

La compagnie Transavia a imaginé une initiative symbolique autour du numéro 7 de Cristiano Ronaldo, après l’annonce de sa retraite internationale. Une opération marketing qui fait référence aux liens du footballeur avec son île natale.

La compagnie aérienne Transavia a trouvé une manière originale de rendre hommage à Cristiano Ronaldo. Après l’annonce de la retraite internationale du footballeur portugais, elle a fait savoir que les sièges 7C ne seraient plus disponibles sur ses vols à destination de Funchal, à Madère. Cependant, cette annonce relève davantage d’une opération symbolique que d’une véritable modification des réservations.

Sur ses réseaux sociaux, la compagnie low-cost a publié une photographie montrant un maillot de Cristiano Ronaldo posé sur le siège 7C d’un avion. Cette référence renvoie au numéro 7 porté par l’attaquant durant une grande partie de sa carrière et à son surnom CR7. Dans sa publication Instagram, Transavia a écrit : « CR7 raccroche les crampons, et nos sièges 7C sont également retirés des vols à destination de Funchal. »

L’annonce a suscité des interrogations chez les voyageurs, certains se demandant si le siège serait effectivement supprimé. Toutefois, une vérification du Diário de Notícias da Madeira, publiée le 7 novembre 2026, a révélé une autre réalité. Le journal a testé six vols et constaté que le siège 7C restait disponible sur cinq d’entre eux. Sur le sixième, les trois places du côté concerné étaient déjà réservées.

Contactée par le quotidien, Transavia France a confirmé qu’il s’agissait d’une campagne marketing ponctuelle, destinée à marquer les adieux du joueur à la sélection portugaise tout en mettant en avant Madère, où il est né. Ainsi, les voyageurs peuvent toujours choisir ce siège lors de leurs réservations, contrairement à ce que laissait entendre l’annonce initiale.

Cette initiative intervient après la décision annoncée le 5 novembre 2026 par l’attaquant de mettre un terme à son parcours international. Âgé de 41 ans, le capitaine portugais a ainsi refermé un chapitre de 23 années avec sa sélection, depuis ses débuts en août 2003. Il totalise 234 rencontres et 146 buts sous le maillot portugais, deux records mondiaux du football masculin selon la FIFA. Son palmarès comprend notamment l’Euro 2016 et deux Ligues des nations remportées en 2019 et 2025.