Violences urbaines à Paris : quatre étrangers en situation irrégulière expulsés vers leur pays d'origine

Quatre étrangers en situation irrégulière, impliqués dans les violences urbaines survenues à Paris, ont été éloignés de France entre le 24 et le 29 octobre. La Police nationale a annoncé l’opération dans un message publié sur X, sans préciser leur nationalité.

Les services de police rappellent d’abord les faits reprochés à ces personnes, avant de conclure que ces dernières avaient été interpellées pendant les mobilisations d’octobre : « Mis en cause lors des manifestations des 18 et 24 octobre pour des faits de dégradations ou de participation à des groupements en vue de commettre des violences, ils avaient été placés en garde à vue ».

Une mesure administrative

Ainsi, la procédure ne s’est pas arrêtée à la garde à vue. La Police nationale indique que l’éloignement a été exécuté dans un cadre administratif, par ses propres services : « Entre le 24 et le 29 octobre, la police nationale a procédé à leur éloignement vers leur pays d’origine, dans le cadre d’une mesure administrative ».

Le message est accompagné d’un visuel de la Police aux frontières portant la mention « Immigration irrégulière ». Il ne donne ni l’identité des quatre personnes, ni leur pays de renvoi, ni la suite judiciaire éventuelle des faits qui leur étaient reprochés.