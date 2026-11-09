Voiture sans permis : ce que doit couvrir l'assurance en France

En octobre 2026, la règle reste la même en France : toute voiture sans permis en circulation doit être assurée, comme n’importe quel autre véhicule à moteur. Ces quadricycles légers, limités à 45 km/h, sont accessibles dès 14 ans avec le brevet de sécurité routière. Les personnes nées avant le 1er janvier 1988 peuvent les conduire sans aucun document. Souscrire une assurance voiture sans permis n’est donc pas un choix, mais une condition pour rouler légalement. Les conducteurs de ces véhicules ont des profils très différents, ce qui rend le choix d’un contrat moins simple qu’il n’y paraît.

Trois niveaux de garantie

Le contrat minimal est la responsabilité civile, souvent appelée formule au tiers. Il rembourse les dommages causés aux autres, qu’ils soient matériels ou corporels, mais ne prend pas en charge les réparations de la voiture du conducteur responsable. Les formules intermédiaires ajoutent en général le vol, l’incendie et le bris de glace. La formule tous risques couvre aussi les dégâts subis par le véhicule, même quand le conducteur est en tort.

Le prix dépend de plusieurs éléments : l’âge du conducteur, ses antécédents, la valeur du véhicule et le lieu de stationnement. Les assureurs n’appliquent pas tous les mêmes critères. Un adolescent de 14 ans ne sera pas tarifé comme un retraité sans sinistre. Comparer plusieurs devis reste donc le meilleur moyen d’éviter un contrat mal adapté.

Les risques de rouler sans contrat

Le défaut d’assurance est un délit. Le Code de la route prévoit une amende pouvant atteindre 3 750 euros, assortie de peines complémentaires comme la suspension du droit de conduire ou la confiscation du véhicule. En cas d’accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) indemnise d’abord les victimes, puis se retourne contre le conducteur non assuré. Celui-ci peut alors devoir rembourser des sommes très élevées sur plusieurs années.

Les parents de jeunes conducteurs doivent aussi vérifier un point précis : le contrat doit mentionner la personne qui conduit réellement le véhicule. Une fausse déclaration peut entraîner une réduction de l’indemnité, voire l’annulation du contrat si elle est jugée intentionnelle.

Avant de signer, il convient de regarder les plafonds de remboursement, les franchises et les exclusions, ainsi que l’assistance en cas de panne. Ces détails pèsent souvent plus lourd que quelques euros d’écart sur la prime annuelle.