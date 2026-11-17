Wayne Rooney est considéré comme l’un des plus grands footballeurs anglais de l’histoire. Mais derrière les buts, les trophées et la reconnaissance du public, le mythique attaquant de Manchester United a connu des heures sombres. Dans un podcast, Rooney a révélé avoir eu des pensées suicidaires alors qu’il évoluait au sommet de sa carrière chez les Red Devils.

Dans le podcast du journaliste Gabby Logan, l’ex superstar des Three Lions est revenue sur ses difficultés personnelles. Il a parlé de sa consommation excessive d’alcool, son isolement et le soutien déterminant de son épouse pour surmonter cette période trouble.

Wayne Rooney face à la pression médiatique

Wayne Rooney s’est retrouvé sous les projecteurs très jeune. Ses performances avec Man United lui ont permis de devenir l’une des grandes figures du football anglais. Le gamin d’Everton n’était sans doute pas suffisamment préparé à gérer son changement de dimension. C’est ainsi que sa notoriété s’est accompagnée d’une pression qu’il avait du mal à supporter.

Durant son entretien médiatique, Wayne Rooney a expliqué qu’il lui arrivait de s’isoler chez lui pendant deux jours successifs pour boire de l’alcool. Celui qui était surnommé The white Pele ne voulait plus voir personne et cherchait à éviter les endroits où il risquait de croiser du monde. Il affirme même qu’une simple sortie dans un magasin était devenue difficile.

Cette situation a progressivement conduit la légende anglaise dans un profond mal être. Rooney reconnaît avoir eu des pensées suicidaires durant cette période. Dans ce genre de période, les individus ont du mal à parler de leurs problèmes, notamment par crainte de montrer leurs faiblesses et c’est ce qui est arrivé à l’ancien international anglais. Ce dernier souffrait mais ne savait pas comment s’y prendre pour demander de l’aide. Avec son statut de superstar du football, il voulait montrer qu’il maîtrisait tout. Le 5e du ballon d’or 2011 a fini par consulter un thérapeute afin de mieux comprendre ce qu’il traversait. Il a aussi raconté avoir pu compter sur la présence de sa compagne alors que leur relation battait de l’aile.