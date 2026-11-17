WhatsApp commence à tester une nouvelle option de sauvegarde sur Android qui lui permettrait de réduire sa dépendance à Google Drive. Déjà accessible à certains bêta-testeurs, cette fonctionnalité permet d’enregistrer les conversations directement sur les serveurs de la messagerie, avec un espace gratuit de 2 Go mis à disposition des utilisateurs concernés.

Utilisée par des milliards de personnes dans le monde, WhatsApp permet d’échanger des messages, des photos, des vidéos et des documents, mais aussi de passer des appels audio et vidéo. L’application, qui appartient au groupe américain Meta, propose également des groupes, des chaînes, des communautés et des fonctionnalités dédiées aux entreprises. Elle continue ainsi d’enrichir ses services pour répondre aux différents usages de ses utilisateurs.

Jusqu’à présent, les utilisateurs Android devaient principalement s’appuyer sur Google Drive pour conserver une copie de leurs discussions. Cependant, la messagerie entend leur offrir une autre possibilité en intégrant son propre espace Cloud aux paramètres de sauvegarde. Ainsi, les comptes concernés peuvent choisir entre le stockage Google et celui proposé directement par WhatsApp, sans être obligés de recourir systématiquement au service de Google.

Pour accompagner cette nouveauté, WhatsApp met gratuitement à disposition 2 Go d’espace de stockage. Toutefois, les utilisateurs qui souhaitent conserver davantage de conversations pourront se tourner vers des offres payantes. En effet, l’abonnement WhatsApp Plus, proposé à 2,49 euros par mois, donne accès à 100 Go de stockage et comprend également plusieurs avantages, notamment des stickers exclusifs, des thèmes personnalisables, des sonneries supplémentaires et la possibilité d’épingler davantage de discussions. Pour ceux qui ont des besoins encore plus importants, Meta One permet d’étendre la capacité jusqu’à 4 To.

La protection des données constitue un autre aspect de cette évolution. En effet, WhatsApp impose le chiffrement de bout en bout de toutes les sauvegardes enregistrées sur son Cloud. Pour en bénéficier, les utilisateurs doivent configurer une clé d’accès afin de sécuriser leurs données. Cette protection ne peut pas être désactivée. Par ailleurs, l’expiration d’un abonnement ne provoque pas la suppression immédiate des conversations sauvegardées : un délai de quatre mois est accordé avant leur effacement définitif des serveurs.

Pour le moment, cette nouveauté est intégrée à la version bêta 2.26.46.4 de WhatsApp sur Android, dont le déploiement a commencé auprès de certains bêta-testeurs et se poursuit progressivement.