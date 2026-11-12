Yan Diomandé offre un moment de joie à de jeunes supporters ivoiriens

La sélection de Côte d’Ivoire se prépare activement pour les 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2027. Le sélectionneur Hervé Renard pourra compter sur la superstar du Real Madrid, Yan Diomandé. Ce dernier a profité de son passage au camp de base des Éléphants pour faire plaisir à de jeunes supporters ivoiriens. En effet, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on aperçoit le prodige du Real Madrid qui distribue de l’argent à des enfants venus encourager les champions d’Afrique 2024.

Dans les images qui circulent, Yan Diomandé affiche une grande proximité avec les jeunes fans. Ces derniers, surexcités, ont donné de la voix pour encourager les Eléphants au cours de la séance d’entraînement. Pour récompenser la passion et l’esprit de des jeunes supporters, Yan Diomandé leur a accordé une attention particulière qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Yan Diomandé, une nouvelle figure appréciée des supporters ivoiriens

Dans certaines séquences vidéos qui furent diffusées, des jeunes fans ont témoigné du geste de Diomande. Les dons en numéraire oscillaient dans la fourchette de 10000 FCFA. Yan Diomande est entrain de s’installer comme une référence dans le paysage footballistique mondial. L’ailier du Real Madrid postule pour devenir l’une des principales têtes de gondoles du football africain.

Ces derniers temps, le joueur de 19 ans réalise des performances stratosphériques avec le Real et il est en passe de s’imposer comme l’un des tauliers de l’effectif de José Mourinho. Son passage au camp de base de la sélection nationale lui a offert l’occasion de rencontrer directement une partie de ses jeunes fans. L’ancien joueur de Leipzig a fait tomber la barrière de glace qui peut exister entre une superstar et ses fans.