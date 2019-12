Alors qu’Airbus enchaîne les commandes importantes, Boeing continue sa longue descente aux enfers. Après l’épisode du double crash Lion Air et Ethiopian Airlines ayant coûté la vie à 346 personnes, l’avionneur américain a vu ses 737 MAX être cloués au sol, leur production étant désormais totalement arrêtée. Face à l’ampleur de la polémique et la gestion de ces affaires, qualifiée de très moyenne, le PDG de la firme, Dennis Muilenburg a été mis à pied.

Toutefois, les déboires de Boeing pourraient ne pas s’arrêter là. En effet, l’avionneur américain a transmis de lui-même, plusieurs documents au Congrès américain. Selon certaines informations, c’est la réponse même aux nombreux problèmes de sécurité entourant les 737 MAX qui semble être remise en cause par ces fameux documents. Des documents que la FAA, l’autorité régulatrice de l’aviation civile américaine a confirmé avoir également reçu de son côté.

De nouvelles informations aux mains du Congrès

Une nouvelle révélation qui risque de causer beaucoup de tort à Boeing. Il y a quelques mois, le pilote Mark Forkner avait déjà alerté sur divers soucis de sécurité au niveau du simulateur de vol en 737 MAX. Nous étions alors en 2016. À l’époque, si les requêtes ont été prises en compte, rien ne semble avoir été fait pour aller dans le sens des recommandations de cet homme dont les messages ont depuis été dévoilés à la presse. Un dossier qui ne cesse de s’alourdir, de quoi passablement énerver un assistant au Congrès américain, pour qui l’affaire Boeing devient de plus en plus inquiétante.

Boeing et les problèmes de sécurité

La raison ? Les nouveaux documents semblent évoquer les incertitudes et les nombreuses préoccupations exprimées des employés de la firme. Selon ces papiers, de nombreuses voix se sont inquiétés de voir que l’avionneur américain ne privilégiait pas la sécurité totale des passagers. Dans les faits, Boeing aurait eu tendance à privilégier la production plus que le respect des règles imposées par les régulateurs internationaux. Résultat, le logiciel anti-décrochage MCAS n’aurait pas été optimisé, ce dernier étant d’ailleurs la raison des deux crashs Lion Air et Ethiopian Airlines.

Des changements observés, d’autres à venir

Enfin, ces documents mettent en lumière les demandes répétées en ce qui concerne la formation des pilotes et la transmission de l’information. Une critique qui s’ajoute à celle de la commission parlementaire pour le Transport, pour qui Boeing et la FAA ont entretenu une relation étroite, la FAA laissant par exemple le soin à Boeing de certifier ses 737 MAX alors qu’elle aurait dû le faire d’elle-même. Face à ces nouvelles attaques Boeing a décidé de faire amende honorable, affirmant que les contenus dévoilés ne reflètent en rien les valeurs auxquelles l’avionneur aurait dû se soustraire, ajoutant que de nombreux changements ont d’ores et déjà été observés depuis le début de la crise.