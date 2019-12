Attendu depuis hier 23 décembre 2019 après le détournement de son vol sur Accra qui normalement, devrait atterrir à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, Guillaume Soro est enfin sorti de mutisme. L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne considère ce 23 décembre 2019 comme une date mémorable, pour lui avoir infligé de tristes et douloureux souvenirs.

A en croire le président du mouvement politique Groupements et Peuples Solidaires (GPS) la cruauté des représailles dont ont été victimes les partisans du GPS et de toutes les autres formations politiques et mouvement proches, de même que les simples citoyens innocents, est inadmissible. A ce propos Soro a exhorté tous les cadres du GPS et des formations politiques affiliés à descendre dans l’arène pour dénoncer ces faits.

Les raisons du détournement du vol

A propos du détournement de son vol vers Accra, Guillaume Soro a affirmé qu’il avait souhaité que son retour sur la terre de ses aïeuls se déroule de façon légale. Il a raconté qu’à environ 2h d’Abidjan alors que le jet privé qui le transportait survolait l’espace aérien nigérien, le commandant de bord est passé le voir très embarrassé pour lui notifier « une alerte grave de sécurité sur l’aéroport d’Abidjan » selon laquelle leur appareil pourrait faire l’objet d’un assaut. «Je n’en crois pas mes oreilles. Que se passe-t-il ? Pour m’arrêter on n’a point besoin d’un assaut», s’est-il exclamé.

Dans l’impossibilité de rallier Paris, le commandant lui a proposé les seules alternatives d’un atterrissage soit à Niamey ou soit à Accra. Après un moment de réflexion il s’était demandé ce qui pouvait empêcher le retour au pays du « citoyen-candidat déclaré à la présidentielle » alors que l’autorisation était bien reçue pour que son avion atterrisse à Abidjan.

Ouattara pointé du doigt

Cet agissement, selon l’ancien Premier ministre, est une décision qui a émanée du président Ouattara dans son intention d’aller briguer un troisième mandat avec le soutien de l’Hexagone. « Pour autant nous ne l’accepterons pas » a déclaré le ‘’leader générationnel’’. Guillaume Soro, a également envoyé des mots d’encouragement à l’endroit de ceux qui ont été arrêté dans le cadre de sa venue, pour avoir commis le péché de réserver un bon accueil au candidat annoncé à la présidentielle de 2020 qu’il est.