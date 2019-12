Un rebondissement inattendu. En effet, alors que tout le monde s’attendait à voir Carlos Ghosn être jugé au Japon dans le cadre des affaires portant sur sa gestion du groupe Renault-Nissan, voilà que l’ancien magnat de l’automobile aurait réussi à fuir, en direction du Liban. Assigné à résidence, attendant son procès qui devait se tenir en 2020, ce dernier a donc fait faux bond à la justice nippone.

Arrivé du côté de Beyrouth, ce dernier entend mettre en place sa défense et envisagerait par ailleurs, de parler à la presse dans les jours à venir. Se considérant comme étant otage du système judiciaire japonais, ce dernier souhaite ainsi mettre en avant la présomption d’innocence. Conscient que l’opinion n’est plus derrière lui, Ghosn souhaite avant tout se battre en homme libre. Acculé, restreint, au Japon, il affirme qu’il n’aurait jamais eu la possibilité de proposer à la justice, une défense digne de ce nom. D’ailleurs, ce n’est pas elle qu’il a décidé de fuir, mais bien l’injustice et la persécution.

Carlos Ghosn, arrivé à Beyrouth

Une annonce surprise, qui reste entourée de mystère. En effet, nul ne sait si Ghosn a obtenu une autorisation de quitter le Japon ou s’il a réussi à mettre en place un vaste plan lui permettant de quitter l’archipel avec l’aide de personnes extérieures. Certains médias comme le Wall Street Journal affirment ainsi que l’ancien patron du groupe Renault a pris la fuite tandis que le Financial Times assure qu’un accord a été trouvé après la fin de régime de la résidence surveillée. Résultat, ce dernier aurait pu librement partir du pays, probablement sous scertaines conditions.

Un trajet encore flou, une fuite possible ?

Concernant son arrivée à Beyrouth, Ghosn aurait transité via la Turquie, donnant ici un peu plus de poids à une possible fuite, d’autant qu’un officiel libanais, qui a confirmé sa présence sur place, affirme que la façon dont il est arrivé lundi soir, n’était pas tout à fait explicable et connue. Reste enfin à définir, ce qu’il adviendra de son affaire. Alors qu’il devait être jugé l’an prochain, il apparaît inimaginable de voir l’ancien magnat de l’automobile revenir au Japon dans ces conditions. Pointant du doigt sa détention et le non-respect de ses droits fondamentaux, Ghosn devrait toutefois en dévoiler davantage la semaine prochaine, une grande réunion avec la pression étant attendue.

Quel avenir pour le groupe franco-japonais ?

Pour rappel, ce dernier est accusé de malversations financières. Inculpé pour quatre chefs au Japon, il est soupçonné d’avoir caché des revenus aux autorités boursières ainsi qu’au fisc. Résultat, depuis ces révélations, l’alliance automobile franco-japonaise semble avoir du mal à se remettre en état de marche. L’italien Luca de Meo a récemment repris les reines de Thierry Bolloré chez Renault et pourrait également reprendre celles de Nissan. La firme nippone elle, a revu en profondeur sa façon de fonctionner et a récemment annoncé une sévère cure d’austérité afin de remettre ses finances à plat. Un événement qui aura donc fait bouger les lignes.