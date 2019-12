Actuellement sur la planète football, deux joueurs évoluent dans une autre dimension, il s’agit du portugais Cristiano Ronaldo et de l’Argentin Lionel Messi. Cela fait plus d’une décennie maintenant que les deux monstres du football mondial se livrent une concurrence extraordinaire pour être the best. Alors que Lionel Messi vient de remporter son 6e ballon d’or, Cristiano Ronaldo a d’ores et déjà commencer à enchaîner les prestations phénoménales pour égaler la Pulga en 2020.

Hier, CR7 et Messi étaient sur le terrain, l’Argentin était à l’affiche pour le classico contre l’éternel rival, le Real Madrid. La star portugaise qui a digéré sa mauvaise période d’il y a quelques mois était surmotivé à l’idée de permettre à la Juventus de remporter son match de championnat contre la Sampdoria de Claudio Ranieri.

Comme la plupart du temps, CR7 a répondu présent en réalisant une prestation monumentale, il a inscrit un but dont lui seul a le secret alors que son club était tenu en échec sur la pelouse de la Sampdoria. En effet, alors que la rencontre tirait vers sa fin, CR7 a fait parler ses qualités athlétiques.

Sur un centre, le Portugais s’est élevé à 2m56 du sol, 10 cm au-dessus de la barre transversale pour inscrire un but exceptionnel de la tête permettant ainsi à la Vieille Dame de remporter le match. Le magnifique but de Cristiano Ronaldo a fait le tour du monde et à enflammer les réseaux sociaux. Sur Twitter, CR7 s’est vu attribuer des surnoms aussi improbables les uns que les autres, certains internautes n’ont pas hésité à déclarer que le quintuple ballon d’or est doté de pouvoir surhumain et qu’il est capable de voler.

La Fédération portugaise de football a comparé le joueur à Superman le qualifiant “d’Airbus CR7“. Le Daily Mail a aussi salué la prestation de Cristiano Ronaldo en ces termes: “le surhomme Cristiano Ronaldo saute à 2m56 et reste en l’air pendant une seconde et demi pour une tête qui défie les lois de la gravité”. Cristiano Ronaldo a encore fait parler toute sa classe.