Une altercation a eu lieu hier jeudi 26 décembre 2019, entre un vendeur à la sauvette et des policiers français. L’incident qui s’est produit au Trocadéro à Paris, avait commencé à partir de 17 heures, quand les policiers du XVIe avaient été appelés pour « évincer des gens qui étaient passés derrière les barrières de sécurité » sur le parvis. Arrivée sur les lieux, la patrouille de police voit un homme de 54 ans, disant s’appeler Ali Bongo vendant à la sauvette des tours Eiffel miniatures. Etant donné que la vente est soumise à autorisation, les forces de l’ordre demandent aux vendeurs de venir près du camion de police, dans le but de faire vérifier son identité, confisquer son matériel et voir son autorisation.

Un vendeur essaie d’arracher le taser d’un policie

A ce moment, tout part en vrille. La police voulant vérifier si le prétendu Ali Bongo avait les autorisations qu’il faut, celui-ci tente de s’enfuir mais est bloqué par les policiers. Visiblement en difficulté, le vendeur appelle alors ses « collègues ». Ceux-ci n’hésitent pas à se manifester et encercler les policiers. Aussi ont-ils insulté les forces de l’ordre en s’exclamant « Bande de voleurs ! Laissez le tranquille ». Les policiers étaient également frappés par une « pluie de projectiles type tours Eiffel ». Au cours de l’altercation, un des vendeurs a tenté de prendre le taser d’un policier sans y parvenir. L’arme tombe et le vendeur la pousse du pied. Un policier arrive à la récupérer mais se prend un coup de pied à la jambe.

Un policier blessé à la jambe gauche

Dans le même temps, le rapport indique que, les deux autres policiers continuaient d’être frappés par « une pluie de projectiles type tours Eiffel ». Cependant même si la situation devient incontrôlable, les forces de l’ordre n’ont pas voulu faire usage de bombes lacrymogènes à cause des touristes, qui étaient présents sur les lieux et observaient la scène. Un policier prend finalement la décision de sortir son arme en vue de « figer la situation », tandis qu’un autre lance un appel radio pour avoir des renforts d’urgence.

Signalons qu’au cours de cette altercation, un policier a été blessé à la jambe gauche par les tours Eiffel miniatures et souffre de contusions et de plaies. Les charges de « vente à la sauvette, rébellion et plainte d’un policier pour tentative de vol de taser et violences par arme par destination » devraient peser contre Ali Bongo.