Après l’interdiction de la visite de la tombe de Dj Arafat par les autorités ivoiriennes à toutes personnes, sauf les membres de sa famille et aux personnes à qui ces derniers auront accordé l’autorisation, un fan du Yorobo a enfreint à la règle. En effet, plusieurs mois après le décès du célébrissime artiste, un de ses admirateurs a décidé de son propre gré d’aller entretenir sa sépulture. Le geste de ce fan a reçu un bon accueil auprès des internautes après la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux.

Cependant, si l’acte du fan a été beaucoup apprécié par ses pairs, tel n’a pas été le cas chez la mère de Ange Didier Houon qui s’en est prise au jeune-homme. Dans une vidéo qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux, Tina Glamour a déploré le geste de cet admirateur qui n’a reçu aucune autorisation de la part de la famille. «Je ne sais pas, c’est quel danseur de mapouka qui est venu se mettre sur la tombe de mon enfant, pour balayer avec un vilain seau, la tombe d’Arafat. Ce n’est pas un terrain de football » s’est-elle moquée du fan.

”On ne va pas jouer avec sa tombe”

En considérant le geste comme un acte de médecin après la mort, l’actrice s’est interrogé : « quand on l’a profané, vous étiez où? » La mère de Arafat en a appelé à la responsabilité des autorités nationales pour ne plus permettre à qui que soit d’accéder à la tombe de son enfant. Elle ne veut plus qu’on joue avec la tombe de son fils pour lui infliger à nouveau des douleurs. « Quand quelqu’un est enterré on ne va pas jouer sur sa tombe c’est son intimité » a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, elle a invité les ‘’chinois’’ à la laisser rentrer paisiblement dans la nouvelle année « dans le calme et dans la joie » même si son fils ne pourra y entrer.