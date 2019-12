Les chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) ont tenu samedi 21 décembre dernier à Abuja, leur 56ème session ordinaire. Les échanges ont porté entre autres, sur des questions économiques et sécuritaires dans la sous région.

Le symbole de l’ECO est adopté. Les chefs d’Etat de la Cedeao l’ont fait lors de leur conférence du week-end dernier au Nigéria. Dans le communiqué final de la réunion (ci-dessous), la conférence rapporte qu’il y a des progrès dans le Programme de la monnaie unique de la Cedeao. Elle a pris d’autres décisions pour la mise en œuvre de la feuille de route révisée.

Plus de deux milliards de dollars contre le terrorisme

La conférence s’est intéressée aussi à la libre circulation des biens et des biens dans la sous région. Elle note la persistante des difficultés rencontrées à propos, surtout à cause de la fermeture des frontières. La situation entre le Nigéria, le Bénin et le Niger reste intacte. La conférence a invité le comité ministériel tripartite à faire diligence.

En termes de sécurité et paix, les chefs d’Etat réunis se sont prononcés sur les attaques terroristes visant les forces de défense et de sécurité, les populations civiles, ainsi que les structures socioéconomiques et les lieux de culte. A propos, le Plan d’actions 2020-2024 a été adopté.

Le budget est estimé à deux milliards trois cent millions de dollars (2.300.000.000). La conférence a pris aussi connaissance de plusieurs rapports sur la crise dans les pays comme le Mali, le Bénin, la Guinée-Bissau, etc. Lire ci-dessous l’intégralité du communiqué final.