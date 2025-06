Lamine Yamal : la voiture de son père fait le tour de la toile

Photo: DR

Lamine Yamal, jeune phénomène du FC Barcelone, ne cesse de surprendre. Révélé très tôt au sein de l’élite espagnole, il est aujourd’hui considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Son aisance balle au pied, sa maturité tactique et sa vitesse d’exécution impressionnent autant en club qu’en sélection nationale, où il accumule déjà les records de précocité. Pourtant, ce n’est pas un exploit sur la pelouse qui a captivé les internautes, mais un détail beaucoup plus inattendu : la voiture de son père.

Une voiture ordinaire sous les projecteurs

Un véhicule modeste aperçu récemment a rapidement été identifié comme appartenant au père du jeune footballeur. Il s’agirait d’une Volkswagen Golf d’ancienne génération, reconnaissable à ses jantes distinctives. Ce modèle, bien loin des voitures de luxe associées au milieu du football professionnel, aurait une valeur marchande qui n’atteint pas des sommets : quelques milliers d’euros dans le meilleur des cas (entre 1 000 et 3 000 euros selon la version).

Publicité

Ce qui aurait pu passer inaperçu a en réalité déclenché une véritable vague de réactions en ligne. L’écart saisissant entre la réussite médiatique de Lamine Yamal et la simplicité du véhicule de son père a fasciné autant qu’il a interrogé. Certains s’étonnent qu’un proche d’un joueur évoluant dans un club aussi prestigieux que le Barça circule dans une voiture aussi banale ; d’autres y voient une marque de simplicité admirable, dans un univers où l’ostentation est souvent la norme.

Un message implicite ?

Ce choix automobile, qu’il soit purement pratique ou révélateur d’un mode de vie, contraste fortement avec l’image habituelle des familles de footballeurs professionnels. Là où l’on s’attendrait à voir un SUV dernier cri ou une berline de luxe flambant neuve, cette voiture ancienne pourrait presque passer pour une provocation silencieuse. Elle incarne un certain attachement à la normalité, à une époque peut-être plus calme, avant que les projecteurs ne soient braqués sur le jeune ailier.

Cela rappelle à certains observateurs les trajectoires de sportifs restés proches de leurs origines malgré leur réussite. Loin des yachts et des vitrines de marques de luxe, cette voiture soulève une question : faut-il forcément adopter les codes du luxe quand on fréquente l’élite ? Dans le cas de la famille Yamal, la réponse semble être non.

Quand l’ordinaire devient viral

L’ironie de la situation, c’est que ce n’est ni un but spectaculaire ni une action de génie qui a déclenché cette vague de discussions, mais un simple détail du quotidien. Cette voiture, probablement conduite depuis des années sans attirer l’attention, est devenue, en quelques heures, l’un des sujets les plus commentés du moment dans l’univers du football. Elle rappelle que dans un monde saturé d’images polies et de symboles de réussite, les éléments les plus ordinaires peuvent devenir extraordinaires par contraste.

Publicité

Alors que Lamine Yamal continue de tracer son chemin vers les sommets, ce clin d’œil involontaire à la sobriété familiale apporte un éclairage différent sur son environnement personnel. Loin des clichés habituels, il met en lumière une réalité parfois oubliée : derrière chaque prodige, il y a souvent une famille qui avance à son rythme — parfois au volant d’une vieille voiture qui roule encore très bien.