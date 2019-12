L’année 2019 tire vers sa fin et les bilans sont en train de tomber. On retient que le nombre de migrants ayant franchi l’Europe par l’Italie cette année est estimé à 11 439 personnes. Les pays les plus représentés par ce phénomène sont la Tunisie, le Pakistan et la Côte d’Ivoire.

1618 enfants enregistrés cette année

Respectivement, ces pays ont comme candidat à l’immigration 2 654, 1 180 et 1 135 personne. Les enfants identifiés selon statistiques sont au nombre de 1 618. Mais le phénomène a connu une nette régression au cours de l’année qui s’achève.

Comparées à celles de l’année dernière, les statistiques indiquent que le nombre a diminué de moitié. Selon les informations relayées par le ministère de l’intérieur italien ce mercredi 25 décembre, 50,72 % de plus ont été enregistrés l’année précédente.

Plus de 23 000 personnes en 2018

En 2018, 23 210 personnes avaient atteint l’Europe par les eaux italiennes. En 2017, les chiffres étaient également plus alarmants que les deux dernières années. 118 914 migrants avaient été enregistrés il y a deux ans. Cette diminution remarquée, est en relation avec la politique migratoire assez rigoureuse mise sur pied par l’ancien ministre de l’Intérieur de l’Italie.

Impact de la politique de Salvini?

Matteo Salvini, qui était membre de la coalition politique ayant dirigé le pays de juin 2018 à août 2019 s’était illustré par son engagement à lutter contre ce phénomène. Il s’agit en effet du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite). L’acte fort qui avait été posé contre les candidats à l’immigration est le décret qui a été pris.

Cette mesure sanctionnait sévèrement les différents navires appartenant aux organisations qui s’évertuaient à sauver les migrants. Ce décret impose une amende aux navires et prévoit également une peine de prison allant jusqu’à 10 ans de prison aux responsables du navire s’ils ne se conformaient pas à la législation.