Les opposants congolais Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba Gombo, se désolidarisent des propos tenus lundi 23 décembre dernier devant la presse par leur collègue Adolphe Muzito. Dans un communiqué publié le même jour, Katumbi et Bemba affirment que ces propos de Muzito n’engagent pas le présidium de Lamuka. « Notre pays devrait engager une guerre contre le Rwanda et l’annexer à la RDC », avait dit l’opposant Adolphe Muzito, pour qui cela pourrait être la solution pour mettre fin au cycle de violences qui sévit dans l’Est de la République Démocratique du Congo.

Pour Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, il s’agit là d’une « thèse perfide ». Ils se « désolidarisent énergétiquement de ces propos on ne peut plus gravissimes », et rappellent qu’au regard du droit international et des accords bilatéraux avec le pays voisin, une telle démarche ne peut en aucun cas recevoir l’approbation des forces vives locales et moins encore de la communauté internationale.

“Aussi, nous rappelons au coordonnateur de la plateforme Lamuka, que le combat dans lequel nous sommes engagés, consacre le respect des lois nationales et prescrits internationaux de telle sorte qu’aucunement et quelle qu’en soit la raison, nous serions portés à enfreindre ces lois“, insistent les deux opposants Katumbi et Bemba.

Ils invitent, leur camarade Muzito, coordonnateur de Lamuka en exercice, à revenir sur ses propos, pour ne pas compromette ce qu’ils défendent ensemble. En revanche, il convient de noter que plusieurs rebelles Hutus Rwandais sont cantonnés dans plusieurs territoires de l’Est de la RDC depuis des nombreuses années.

Les rebelles des Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR) sont auteurs de plusieurs actes de violation de droits l’homme. L’armée congolaise, a réussi à en neutraliser quelques uns ces derniers mois et plusieurs autres capturés notamment dans la province du Sud-Kivu. Plus de 300 ont été rapatriés au Rwanda en une semaine.