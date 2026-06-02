Niger : accueil solennel à Niamey pour le président béninois Romuald Wadagni

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, est arrivé à Niamey ce mardi 2 juin 2026 pour une visite officielle axée sur la coopération régionale. Le chef de l’État béninois a été accueilli à son entrée sur le sol nigérien par son homologue, le président Abdourahamane Tiani.

Les autorités nigériennes ont déployé un protocole officiel de premier ordre pour marquer l’arrivée du dirigeant béninois. Dès la matinée, les principaux responsables politico-administratifs du Niger se sont rassemblés à l’aéroport international de Niamey afin de recevoir la délégation présidentielle. Les artères majeures reliant l’aéroport au centre de la capitale ont été pavoisées aux couleurs des drapeaux nationaux du Bénin et du Niger, installés côte à côte tout au long du parcours.

Cet accueil républicain a fait l’objet d’un suivi médiatique important à l’échelle nationale. La télévision publique nigérienne a modifié sa programmation habituelle pour assurer une retransmission en direct de la cérémonie d’atterrissage et des premiers honneurs militaires rendus au chef de l’État béninois.

Échanges sécuritaires et diplomatie de voisinage

Au cours de ce déplacement, Romuald Wadagni participe à des séances de travail conjointes avec le président nigérien Abdourahamane Tiani. Il se rendra par la suite à Ouagadougou où, il rencontrera le président burkinabè Ibrahim Traoré. Les discussions stratégiques portent sur l’évaluation de la situation sécuritaire dans la sous-région, l’examen des opportunités d’échanges commerciaux ainsi que la fluidification des axes économiques entre les trois pays.

Cette série de rencontres s’intègre dans la politique étrangère définie par l’exécutif béninois, qui privilégie des relations de proximité renforcées avec les États limitrophes du Bénin. Les concertations se poursuivent à huis clos pour définir les modalités techniques du renforcement de la solidarité et des mécanismes de concertation transfrontalière.