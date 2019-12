Le président turc Tayip Ergogan, il y a quelques jours, à Tunis, disait avec son homologue tunisien, tout sa concerne dans la résolution politique de la crise en Lybie. Mais redisait également sa volonté d’honorer l’accord de coopération militaire signé avec le GNA d’Al-Ferraj, dès que celui-ci en ferait la demande. Ce jeudi, à Ankara, le président Erdogan annonçait que dans quelques semaines, il présenterait au Parlement turc, un projet de loi sur l’autorisation d’envoi et de déploiement de forces militaires turques en Lybie.

Une solution politique qui n’empêche des garde-fous militaires

A Tunis, en une visite « surprise », le président Erdogan avait plaidé pour un appui de la Tunisie dans la résolution « politique » de la crise en Lybie. Ramener les différentes parties à la table des négociations et trouver par le dialogue une issue favorable à la crise ; tel aurait été le leitmotiv de la présence en Tunisie de M. Erdogan. Mais la situation en Lybie, était loin d’être aussi simple et le GNA peinait à contenir les velléités du LNA; l’Armée de Libération libyenne basée à Benghazi, conduite par le général Haftar et soutenue par l’Arabie saoudite, l’Egypte et les Emirats arabes unis.

Mais, l’avait reconnu, le président turc dans le cas de figure où seule l’alternative militaire serait envisageable, la Turquie honorerait son engagement vis-à-vis du GNA. Samedi dernier, le parlement turc avait approuvé l’accord signé avec le gouvernement de Tripoli, restait maintenant pour le transport de troupes vers Tripoli, que ce même parlement donne son avis favorable. Ce jeudi donc, Erdogan avait précisé que puisque la Lybie en avait exprimé la demande, « Nous présenterons la motion pour envoyer des troupes » et « Si Dieu le veut, nous l’adopterons au Parlement les 8 et 9 janvier et répondrons ainsi à une demande du gouvernement légitime de la Libye ».