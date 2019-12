En France, le climat social reste toujours aussi délétère. En effet, les grévistes en sont déjà à leur 22e jour de blocage et ne comptent pas relâcher la pression, souhaitant à tout prix que la réforme des retraites envisagée par le gouvernement soit annulée. Si Édouard Philippe a affirmé toute sa détermination et son envie de mener à bien ce projet, le président Macron lui, se met plus en retrait.

Du côté du gouvernement, on fait le dos rond. Si Édouard Philippe a affirmé toute sa détermination et son envie de mener à bien ce projet, le président Macron lui, se met plus en retrait. Du côté des ministres, la consigne a été passée par Matignon, de faire dans le soft, de ne pas trop en rajouter notamment en cette période de fêtes.

Des vacances au Maroc qui ne passent pas

En effet, des milliers de français ont dû abandonner leurs projets de vacances alors que des dizaines de trains ont été annulés. Face aux déçus et à la grogne montante, le gouvernement souhaitait ainsi s’éviter toute polémique. Toutefois, la ministre de la Transition écologique, dont dépendent les Transports, Elizabeth Borne a fait parler d’elle à cause de ses congés qu’elle a décidé de passer du côté du Maroc.

L’opposition fustige le mauvais message de l’exécutif

Invité à en discuter sur Franceinfo, le syndicaliste Éric Meyer a fustigé ce choix qu’il a tout simplement comparé à un pied-de-nez aux Français mécontents. Selon lui, le gouvernement prouve ainsi via ces vacances, que sa priorité n’est pas le rétablissement des trains ni même la fin du conflit social opposant les grévistes à l’État. De son côté, la ministre a affirmé être tout à fait joignable et disposée à rentrer au plus vite si la situation venait à rapidement évoluer. Un « mauvais message » selon le député LR Claude Goasguen, qui semble pointer du doigt une erreur de communication.