Ces derniers temps, les relations sont plus que tendues entre la République de Corée du Nord et les Etats-Unis. Pyongyang accuse les autorités américaines de ne pas être honnêtes dans les négociations sur la question de la dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne d’où un enlisement des discussions entre les deux superpuissances nucléaires.

Il y a quelque temps, les relations étaient exécrables entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un. La tension entre les deux dirigeants aux caractères imprévisibles était à son paroxysme à un certain moment.

Mais en 2018, il y a eu un revirement à 180° lorsque à deux reprises, Kim Jong Un et Donald Trump se sont rencontrés. La première était symbolique et elle s’est tenue à Singapour, la deuxième plus stratégique a eu lieu à Hanoï au Vietnam et elle devait déboucher sur des avancées concernant la dénucléarisation de la Corée du Nord.

Pyongyang assure ses gardes

Cependant, le sommet d’Hanoï fut un fiasco et depuis, les négociations sont au point mort. La Corée du Nord s’est par la suite lancée dans une série de provocations à travers des tirs de missiles balistiques en violation avec plusieurs résolutions du conseil de sécurité de l’ONU.

Pyongyang a même fixé un délai à Washington d’ici à la fin de l’année, s’il n’y a pas d’avancées dans les discussions ils promettent un cadeau de Noël aux américains. Tout récemment, le leader nord-coréen Kim Jong Un s’est entretenu avec les responsables de son armée sur les moyens de renforcer les capacités de l’armée nord-coréenne afin de parer à toute éventualité.

Selon l’agence de presse nord-coréenne KCNA, Kim Jong Un a eu des discussions avancées avec les chefs de l’armée sur la politique de défense du pays. “Le leader suprême a indiqué en détail la direction à suivre pour renforcer les forces armées. Il a fait part de son analyse et ses recommandations sur la situation interne et externe complexe pour renforcer la situation globale des forces armées de ce pays” a rapporté KCNA