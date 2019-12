Un an après les élections générales en République Démocratique du Congo, l’opposant Martin Fayulu Madidi qui se considère toujours comme « président élu et légitime », a tenu son discours sur l’état de la Nation ce lundi 30 décembre 2019 à Kinshasa, capitale du pays.

Massacres des civils à Beni, maladie à virus Ebola, élections perdues en 2018, alliance entre le président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, corruption à grande échelle et à ciel ouvert, … Comme tout opposant « en quête du populisme », Martin Fayulu a balayé presque tous les sujets d’actualité et des faits qui touchent actuellement la RDC.

Il ne digère toujours pas la défaite à la présidentielle de 2018 et dénonce « une grosse fraude électorale qui relève d’un banditisme d’Etat qui, au-delà de détourner, de trahir et de manipuler l’expression du peuple, véhicule dans la société le culte de la fraude, du mensonge, du vol et du gangstérisme ».

Pour celui qui se proclame « Soldat du peuple »,

« le pays n’est pas géré; il est livré aux méchants, aux assoiffés du pouvoir et d’argent, sans vision ni valeurs »

Le plan macabre de Kabila…

Martin Fayulu qui a séjourné du 24 au 26 décembre dernier dans la région de Beni étant à la tête d’une délégation de la plateforme Lamuka composée notamment du coordonnateur en exercice Adolphe Muzito, considère le président honoraire de la RDC Joseph Kabila, comme le responsable de tout le mal qui touche le pays.

Il avait émis le vœu de voir Kabila « être mis hors d’état de nuire », pour que les massacres cessent dans cette région. Selon lui, Kabila et « ses maitres » auraient mis en place un système qui n’est guère inconscient, et qui comporte quatre objectifs dont le premier est « d’affamer les congolais… » Le deuxième vise à « piller l’argent du trésor public et livrer le sol, le sous-sol du Congo aux convoitises des affairistes de tout bord afin de priver la nation des ressources nécessaires à son redressement et à son développement », le troisième est « d’enfermer la jeunesse congolaise dans la débauche, l’alcool, la drogue, les antivaleurs ; sans éducation efficace pour la rendre totalement dépendante des autres », et enfin, le quatrième objectif du système de Kabila selon Fayulu est « d’entretenir le désordre au sein pouvoir coutumier et affaiblir les entités territoriales de la RDC pour pousser les congolais à détester leur pays… ».

Pays en voie de la Balkanisation

C’est une thèse avancée par l’église catholique au vu des tueries qui s’observent dans l’Est. Le diocèse de Beni-Butembo était premier à alerter sur un plan de balkanisation et d’occupation qui se profile.

L’opposant Martin Fayulu lors son séjour à Beni, dit avoir recueilli des témoignages accablants auprès de la population, et tranche qu’il y a « un plan bien ficelé pour l’occupation de Beni jusqu’au Haut-Uele en passant par l’Ituri, par des populations étrangères qui seront amenées par des pays voisins ».

« Il y a effectivement un travail en profondeur qui se fait pour saper l’unité de la RDC. On crée des petits groupes armés dans les différentes provinces afin de les fédérer à un moment donné. On nous monte les communautés les unes contre les autres pour créer des zones de tension partout », tempête le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018.

Conclusion, reconnaître le génocide

C’est aussi le souhait de plus d’un, reconnaitre « le génocide du peuple Nande-Yira ». C’est ce que Martin Fayulu demande également à tous les pays épris et de justice. Il y a peu, un autre député avait adressé une lettre au président Félix Tshisekedi, lui demandant de déclarer Beni, une zone sinistrée.

Dans cette optique, il préconise la tenue « d’une conférence internationale pour faire la lumière sur la situation de l’Est du pays, sous l’égide des Nations-Unies ».

Glody Murhabazi, Correspondant en RDC