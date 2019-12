Arrêté lors de la manifestation du 29 novembre contre la hausse de l’électricité, le professeur Babacar Diop est longuement revenu sur son séjour carcéral lors de son face à face avec la presse ce vendredi 27 décembre. Le leader du FDS dénonce les conditions carcérales et annonce une plainte contre des gardes pénitenciers qui l’auraient agressé.

“Pour que de telles pratiques disparaissent à jamais”

A sa sortie de prison Babacar Diop avait déclaré avoir été agressé par quatre gardes pénitenciers, information qui avait été démentie par l’administration pénitentiaire. L’activiste persiste en soutenant connaitre le nom même de ses supposés agresseurs. Ce dernier annonce d’ailleurs une plainte dès la semaine prochaine : “Je tiens à ce que justice soit rendue, pour que de telles pratiques disparaissent à jamais dans ce pays. Des personnes, témoins des faits sont prêtes à témoigner. Une plainte sera déposée par mes avocats dès la semaine prochaine“.

L’activiste sur les conditions de détention

Le professeur-activiste qui a bénéficié d’une liberté provisoire le vendredi 20 décembre a tenu à attirer l’attention sur les conditions des détenus qui selon lui sont exploités, travaillent sans être rémunérés et se font souvent maltraiter par les gardes pénitenciers : “la maison d’arrêt de Rebeuss est un lieu de violence et de répression inouïes. Les geôliers n’y parlent que le langage de la violence et de la haine. Ils maltraitent les détenus et les violentent“. Pour rappel, la prison de Reubeuss où a séjourné le professeur abrite une population carcérale 4 fois supérieure à sa capacité d’accueil.