Sénégal : l’échange improbable entre Diouf et Drogba qui enflamme la toile (vidéo)

Plusieurs légendes du football africain se sont récemment retrouvées en France pour un projet caritatif. Il s’agissait d’un match du Variétés Club de France dont l’objectif était de récolter des fonds pour l’association des pièces jaunes. Une belle brochette d’anciennes superstars du ballon rond a participé à la rencontre caritative. Étaient présents Emmanuel Adebayor, Eden Hazard, Didier Deschamps, Arsène Wenger, Robert Pirès, Didier Drogba et El Hadji Diouf.

Le président français Emmanuel Macron était la guest star de la rencontre. Pendant quelques minutes, il a troqué son costume de président pour chausser des crampons et délivrer des passes pour des légendes du football. El Hadji Diouf qui est connu pour son côté ambianceur, a régalé sur le terrain avec des actions de grandes classe. Cela montre que le double ballon d’or africain n’a rien perdu de sa superbe.

Avant la rencontre sur le terrain, les différents acteurs se sont chambrés pendant un long moment dans le bus. Didier Drogba et El Hadji Diouf ont fait le show. La légende ivoirienne ne s’est pas gênée pour taquiner l’ex-gloire des Lions de la Teranga. Didier Drogba a posé la question suivante à Diouf : « Est-ce que c’est lui qui a marqué tout seul, qui a joué tout seul, qui a défendu tout seul, qui a chopé le Ballon d’Or tout seul ?« . Comme s’il n’attendait que ça, El Hadji Diouf a fait du Diouf.

Pour agrémenter encore plus sa réponse, il s’est appuyé sur Laurent Blanc. « Mais Lolo (Laurent Blanc), quand on se qualifie au Mondial, on marque 14 buts sur tout le tournoi. Sur les 14, je marque les 11. Maintenant, je te pose la question, est-ce que toi, en tant qu’entraîneur, tu vas me sortir même si je dors en boîte ? Le plus important, c’est d’être décisif et de marquer » dira l’ancien joueur de Liverpool. Suite à la réponse du double ballon d’or africain, il y a eu une explosion de rires dans le bus. Tout le monde était dépassé.