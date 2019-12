Cinq des manifestants arrêtés le vendredi 29 novembre lors de la marche au centre-ville contre la hausse de l’électricité ont bénéficié d’une liberté provisoire après avoir été entendu par le Doyen des juges. Il s’agit de Malick Diallo Biaye, Souleymane Diockou, P. Abdoulaye Touré et Mamadou Diao Diallo et du professeur Babacar Diop alors que les autres personnes arrêtées dont Guy Marius Sagna sont maintenues en prison.

“Il est surprenant qu’on retienne l’un et libère d’autres”

Si le Doyen des juges a répondu positivement à la demande de liberté provisoire pour les cinq prévenus cités plus tôt, Guy Marius Sagna, coordonnateur du mouvement FRAPP/France dégage ainsi que Ousmane Sarr et Fallou Galas Seck n’ont pas bénéficié de la liberté provisoire. L’avocat chargé de la défense de ces derniers, maître Moussa Sarr estime que cette décision est incompréhensible : “C’est une décision qui est surprenante pour moi. Pour la bonne et simple raison, ils sont poursuivis tous pour les mêmes délits et sont tous arrêtés dans les mêmes circonstances de lieu et de temps. Par conséquent, il est surprenant qu’on retienne l’un et libère d’autres” s’indigne le conseiller.

Arrêtés alors qu’ils manifestaient contre la hausse de l’électricité, Guy Marius Sagna et ses compagnons ont été entendus par le Doyen des juges les mercredi et jeudi 18 et 19 décembre 2019. Activiste et coordonnateur du mouvement FRAPP/France dégage, Guy Marius Sagna n’en est pas à sa première arrestation. En effet il avait été arrêté auparavant lors de différentes manifestations. Pour rappel il est pousuivi pour cinq chefs d’accusation contrairement à ses camarades à qui on reproche d’avoir “participer à une marche non autorisée“.