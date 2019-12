En Libye, le conflit s’intensifie. En effet, alors que l’ONU a tiré la sonnette d’alarme en ce qui concerne l’internationalisation du conflit et l’engagement de près ou de loin de nombreuses nations, le maréchal Haftar a lui aussi haussé le ton. Dans les faits, ce dernier a menacé la Turquie d’Erdogan, d’abattre ses avions, aussi bien civils que militaires, qui tenteraient de porter secours aux forces du GNA d’Al-Sarraj.

Cette menace elle, intervient alors que l’armée de libération nationale (ALN), fidèle à Haftar, ait annoncé avoir repéré dimanche dernier, un Boeing de type 747-412. Cet avion, qui a décollé depuis Istanbul transportait visiblement du matériel militaire. Un avion civil utilisé à des fins belliqueuses, ce qui a eu le don de grandement agacer Ahmed Mismari, porte-parole de l’ALN. Face à cet affront, les choses ont donc été mises au point. Soucieuse de préserver son intégrité et ne pas voir le conflit s’envenimer, l’ALN souhaite écarter toutes menaces.

Haftar menace la Turquie d’Erdogan

Une stratégie qui, à l’heure actuelle, se veut loin d’être payante. Engluée dans un long et difficile conflit, l’ALN n’arrive pas à reprendre Tripoli, et ce, malgré un siège qui dure depuis avril dernier. Face aux répercussions sur les civils, mais également sur la communauté internationale qui n’arrive pas à s’accorder sur la marche à suivre afin de mettre fin à cette guerre, certains n’hésitent pas à brandir la menace d’une intervention militaire. C’est notamment le cas d’Erdogan qui a fait ratifier ce weekend un accord de coopération militaire avec Ankara et le GNA d’Al-Sarraj.

Ankara envisage l’intervention militaire

Toujours du côté turc, l’idée de renforcer sa présence en Libye n’est pas nouvelle mais semble prendre de plus en plus d’ampleur. Dimanche, Recep Tayyip Erdogan, alors en visite à Kocaeli, dans le nord du pays, a réaffirmer son ambition, assurant qu’il se tenait prêt à envisager toutes les options militaires. Selon lui, Haftar n’a aucune légitimité au contraire d’Al-Sarraj qui dispose lui, du soutien officiel de l’ONU. Une annonce qui donne encore plus de poids à la possibilité d’une intervention militaire.